Sperrstunde für Stadt- und Landkreis Karlsruhe kommt

Mit einer Allgemeinverfügung für alle Kommunen setzen Stadt- und Landkreis Karlsruhe am Freitag strengere Regeln in Kraft. Davon betroffen ist besonders die Gastronomie.

Die Infektionszahlen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe steigen immer weiter. Der Grenzwert von 50 ist im Landkreis überschritten: Damit ist er dafür zuständig für den Erlass einer Allgemeinverfügung.. Die Verantwortlichen reagieren am Freitag und verhängen eine Sperrstunde. Gemäß der Verordnung des Landes Baden-Württemberg ist um 23 Uhr für die Gastronomie Schluss, bis am nächsten Tag um 6 Uhr morgens. Die Stadt Karlsruhe schließt sich mit einem eigenen identischen Erlass an.

„Diese Sperrstunde steht für uns nicht zur Disposition“, sagt Landrat Christoph Schnaudigel. Damit einhergeht ein Alkoholabgabeverbot in der Nacht, etwa an Tankstellen. Mit ihrer Allgemeinverfügung, die kreisweit für alle Kommunen gilt, wollen Stadt- und Landkreis das Infektionsgeschehen unter Kontrolle bekommen. Insgesamt 740 bestätigte Corona-Fälle gibt es derzeit (Stand 22. Oktober). Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei 53,9 sowie in der Stadt bei 47,1.

Steigende Infektionszahlen belasten Gesundheitsamt

Vor genau einer Woche machte Landrat Christoph Schnaudigel darauf aufmerksam, welche Konsequenzen aufgrund der steigenden Infektionszahlen drohen: Sperrstunde, Kontaktbeschränkungen, erweiterte Maskenpflicht. Die Prognosen haben sich bewahrheitet.

Die Auswirkung des Infektionsgeschehen spürt auch das Gesundheitsamt: Tausende Kontaktnachverfolgungen stehen an. Das Team arbeite unter enormer Belastung, so Amtsleiter Peter Friebel. Nicht zuletzt sollen die Einschränkungen in Gastronomie und öffentlichem Leben hier Entlastung bringen.

Ortenaukreis und Land streiten um Sperrstunde

Im Ortenaukreis wehrt man sich jedoch gegen eine Sperrstunde, die beim Überschreiten des Grenzwerts von 50 bei der 7-Tage-Inzidenz verordnet werden soll. Dafür erntet der Landkreis öffentlich Kritik von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der einen Verstoß gegen die Vorgaben des Landes bemängelt.

Landrat Frank Scherer bezieht klare Position: „Wir können nicht einfach ins Blaue hinein Grundrechte einschränken“. Außerdem könne man „unterschiedlicher Meinung über die Verhältnismäßigkeit einer Sperrstunde sein“.

Die Stadt Pforzheim hingegen hält es wie der Landkreis Karlsruhe und bringt eine Sperrstunde auf den Weg.

(Dieser Artikel wird aktualisiert.)