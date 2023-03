Es sind bange Momente, die sich über Stunden in Karlsruhes Stadtzentrum abspielen. Ein bewaffneter Täter bedroht in einer Apotheke mehrere Menschen mit einer Pistole und fordert Lösegeld in Millionenhöhe. Die Geiselnahme endet schließlich in den Abendstunden mit der Festnahme des Täters durch das SEK.

Innenminister Thomas Strobl zeigt sich im Nachgang erleichtert: „Allen Einsatzkräften danke ich für den umsichtigen Einsatz, dafür, dass es keine Verletzten gab und Schlimmeres verhindert werden konnte.“

Verantwortlich für den Zugriff war eine Schar vermummter Polizisten, die sich – schwerbewaffnet und olivgrün uniformiert – rund um die Apotheke positionierten. Sie gehören zu einer besonderen Dienststelle der baden-württembergischen Polizei: Dem Spezialeinsatzkommando, abgekürzt SEK.

Details über das SEK werden streng geheim gehalten

Über kaum einen anderen polizeilichen Bereich dringt allgemein so wenig nach außen wie über diese Spezialisten. Details zu Personalstärke, Bewaffnung oder Taktik unterliegen laut Innenministerium der Geheimhaltung. Das SEK gehört innerhalb der Landespolizei zum Polizeipräsidium Einsatz und hat seinen Dienstsitz auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Göppingen.

Wer aus den Reihen der Polizei in dieses Kommando aufgenommen werden will, muss über besondere körperliche und mentale Leistungsfähigkeit verfügen. Allgemeine polizeiliche Diensterfahrung wird vorausgesetzt.

Für männliche wie weibliche Bewerber gelten extrem hohe sportliche und gesundheitliche Anforderungen. Die wenigen, die am Ende die Aufnahme in das Kommando schaffen, zählen durchaus zur Elite der Polizei.

Landesweit bewältigt das Göppinger SEK nach Angaben des Innenministeriums im Schnitt rund 200 Einsätze pro Jahr. Nur ein sehr geringer Teil davon gilt Geiselnahmen wie der von Karlsruhe oder gar Terroristen.

Gerufen wird die Spezialeinheit von den übrigen Polizeidienststellen im Land grundsätzlich stets dann, wenn es um die Festnahme von bewaffneten Tätern geht. Ein SEK-Einsatz kann sich aus Ermittlungen ergeben, etwa bei Organisierter Kriminalität, aber auch aus Situationen des polizeilichen Alltags wie beispielsweise häuslicher Gewalt oder Streitigkeiten.

SEK greift ein bei häuslicher Gewalt bis hin zu Terrorismus

Paris wurde im November 2015 Schauplatz von verheerenden, simultan durchgeführten Terroranschlägen. Ein Ereignis, welches in der Folge europaweit zu Veränderungen in polizeilicher Bewaffnung und Taktik führte. Deutschland blieb bis heute von derart großen Anschlägen verschont.

Die Intervention bei terroristischer Gewalt zählt jedoch ebenfalls zum Portfolio des SEK. Vertreten sind die Baden-Württemberger im sogenannten ATLAS-Verbund, einer europäischen Vereinigung von Spezialeinheiten, in der Anti-Terror-Konzepte über Landesgrenzen hinweg trainiert werden.

Bereits einmal stand der vermeintliche Ernstfall für die Göppinger kurz bevor: Als im Sommer 2016 in München ein junger Mann Amok lief und zahlreiche Menschen erschoss. Die Polizei an der Isar ging anfangs von einer Terrorlage mit mehreren Tätern aus. Das baden-württembergische SEK wurde ebenso wie die GSG 9 der Bundespolizei und Österreichs Anti-Terror-Einheit Cobra alarmiert und in die bayerische Landeshauptstadt verlegt.

Das SEK greift nur selten zur Waffe

Schusswaffengebrauch ist bei SEK-Einsätzen statistisch gesehen eine absolute Seltenheit. Schnell und professionell laufen Zugriffe, so dass Tätern in seltensten Fällen die Möglichkeit zur Gegenwehr bleibt. Vor zwei Jahren kam es in Kehl zu einem Zwischenfall, bei dem ein Mann erschossen wurde.

Notwehr, sagt das SEK. Der Mann attackierte zuvor in einer psychischen Ausnahmesituation die Spezialkräfte mit einer Stichwaffe. Alltagsgegenstände wie Messer sind – auf körperliche Nahdistanz eingesetzt – selbst für bewaffnete Polizisten eine lebensgefährliche Bedrohung.

Dass die Konfrontation mit bewaffneten Tätern auch für gut trainierte SEK-Angehörige reale Gefahren beinhalten kann, führt ein Vorfall aus dem April vergangenen Jahres drastisch vor Augen. Beim Einsatz gegen einen „Reichsbürger“ in Boxberg feuert dieser plötzlich mit einem Sturmgewehr auf das SEK. Minutenlang. Ein Beamter der Spezialeinheit wird durch die Schüsse schwer verletzt. Die Schutzausrüstung rettet vermutlich sein Leben.

SEK wurde nach den Anschlägen von München gegründet

Gegründet wurde das SEK Baden-Württemberg im Mai 1976. Deutschland stand unter dem Schock des Massakers der Olympischen Spiele von München. Bund und Länder stellten Spezialeinheiten auf, um der wachsenden Gefahr des damaligen internationalen Terrorismus zu begegnen.

Die Rote Armee Fraktion bedrohte Staat und Gesellschaft dieser Zeit. Bis zur modernen Einheit der heutigen Prägung war es über die Jahrzehnte ein langer Weg.

Das Geschehen der vergangenen Jahre beinhaltete für das SEK teils neue Herausforderungen: Der tragische Amoklauf von Winnenden etwa, der Nato-Gipfel am Oberrhein oder auch die tagelange Suche nach einem flüchtigen bewaffneten Täter in den Wäldern des Schwarzwalds rund um Oppenau.

SEK war bei der Geiselnahme von Ettlingen 1980 im Einsatz

Karlsruhe und seine Region waren auch in der Vergangenheit immer wieder Schauplatz von SEK-Einsätzen. Unvergessen bis heute ist die Geiselnahme, die sich fast auf den Tag genau vor 43 Jahren in Ettlingen ereignete. Bei einem Überfall auf die dortige Volksbank nimmt im März 1980 ein Krimineller einen Angestellten als Geisel.

Das SEK wird aus Göppingen eingeflogen und überwältigt den Täter ohne Waffeneinsatz. Baden-Württembergs Polizei hat an diesem Tag die erste Geiselnahme des Landes mit Bravour bestanden.

1985 ist das SEK in Karlsruhe im Einsatz, als Tausende von RAF-Sympathisanten in einer Großdemonstration durch die Innenstadt ziehen. Drei Jahre später erneut eine aufsehenerregende Geiselnahme in der Region - diesmal hinter den Mauern der Justizvollzugsanstalt Bruchsal.

Zehn Menschen in der Gewalt von drei Häftlingen. Ein Nervenkrieg beginnt an diesem Freitag im Sommer 1988. Die Göppinger Spezialisten stürmen nach zehn Stunden den Zellentrakt. Alle Geiseln können unverletzt befreit werden.

Im Juli 2012 ereignet sich in Karlsruhe ein Blutbad. Die Zwangsräumung einer Wohnung eskaliert. Der Betroffene bedroht den Gerichtsvollzieher und drei weitere Menschen mit einer Pistole. Als das SEK schließlich eintrifft und die Wohnung stürmt, hat der Täter bereits seine Geiseln und sich selbst erschossen.

Bundesweit gerieten einzelne Spezialeinsatzkommandos in Deutschland in letzter Zeit immer wieder abseits vom Einsatzgeschehen in negative Schlagzeilen. Chatgruppen mit rechtsextremistischen Tendenzen wurden publik und ließen Fragen nach der Verfassungstreue mancher Angehöriger aufwerfen. Für das SEK Baden-Württemberg ist bis heute kein derartiges Fehlverhalten bekannt geworden.