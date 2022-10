Preissteigerungen treffen Clubs

Sportbund-Präsident Rudolph über Folgen der Energiekrise für Vereine: „Ist zum Teil existenzbedrohend“

Zuletzt haben mehr als 570 Sportvereine und Organisationen aus Baden-Württemberg per Brief einen Hilferuf an die Öffentlichkeit gesandt. BSB-Präsident Gert Rudolph sieht auch die Politik in der Pflicht.