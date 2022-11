Die Berichterstattung über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wird für die Badischen Neuesten Nachrichten zum journalistischen Spagat.

Die sportlichen Aspekte des vierwöchigen Turniers wurden im Vorfeld überschattet vom Tod vieler Gastarbeiter in Katar beim Stadionbau, von möglichen Schmiergeldzahlungen an den Weltverband FIFA bei der Vergabe und Klimadiskussionen. Nicht wenige Leser wollen deshalb diese Winter-WM in der Wüste boykottieren.

Andere Sportfans dagegen trennen zwischen der Menschenrecht- und Klimadebatte sowie dem Sportereignis.

Jede Menge Lesestoff während des Turniers

Unsere Redaktion will beide Seiten ausführlich informieren und hat sich deshalb für die WM breit aufgestellt: Aus Katar selbst berichten zwei Reporter.

Hier haben sich die Badischen Neuesten Nachrichten, das Badische Tagblatt, die Badische Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten, die Stuttgarter Zeitung und die Südwestpresse in ihrer Berichterstattung über das größte und umstrittene Sportereignis des Jahres eng zusammengeschlossen.

Für die digitalen wie die gedruckten Ausgaben aller Titel berichten Carsten Muth, Sportchef der Südwestpresse, und Marco Seliger, Sportredakteur von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung, aus Katar.

Beide schreiben seit Jahren über die Nationalmannschaft und verfügen über enge Kontakte zum Deutschen Fußballbund. UInd insbesondere zum Team, das um seinen fünften Welttitel spielen wird.

Seliger wird mit Schwerpunkt aus Al-Ruwais, dem Quartier der Deutschen an der Nordküste Katars, berichten. Muth aus der Hauptstadt Doha.

Die beiden Reporter werden nicht nur die sportlichen Aspekte des Turniers beleuchten, sondern natürlich auch kritisch hinter die Kulissen dieser umstrittenen WM-Inszenierung blicken.

Emirat steht stark in der Kritik

Das Emirat steht unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen und den Arbeitsbedingungen ausländischer Bauarbeiter stark in der Kritik. Beim Bau der Sportstätten sollen mehr als 6.000 ausländische Gastarbeiter ums Leben gekommen sein.

In Deutschland und auch in der Region gibt es deshalb sehr starke Boykott-Bewegungen, die zum WM-Verzicht aufrufen und Alternativangebote unterbreiten. Auch darüber wird die Redaktion regelmäßig berichten, um den Lesern einen umfassenden Blick auf diese Winter-WM in der Wüste zu bieten, bei der die Stadien mit hohem Energieaufwand gekühlt werden müssen.

Sechs Kolumnisten beleuchten das Turnier

Mit dem Auftaktspiel am Sonntag startet die Rubrik „Mein besonderer WM-Moment“, in der sich rund 30 Redakteurinnen und Redakteure zurückerinnern. Für die tägliche WM-Kolumne gehen folgende sechs Expertinnen und Experten an den Start:

Streichbiers Taktiktafel

Der Blankenlocher Guido Streichsbier ist seit 2014 als DFB-Cheftrainer in den Teams der U18 bis zur U20 im Einsatz. Neben seiner Trainertätigkeit verantwortet er die WM- und EM-Trendanalysen des DFB.

Die Analysen, die nach den Turnieren durch den DFB-Expertenstab erstellt werden, geben in Vorträgen, Print- und Onlinemedien neue Impulse für die Trainertätigkeiten im gesamten deutschen Fußball.

Aus der aktuellen Nationalmannschaft hat der 53-Jährige Jonas Hofmann als Vereinstrainer und Armel Bella Kotchap sowie Youssoufa Moukoko als DFB-Trainer gecoacht.

Streichsbier ist der einzige externe BNN-Kolumnist und wird immer montags einen taktischen Blick auf das WM-Geschehen werfen.

Liebschers Rückpass

Ob es um Karlsruhe als Residenz von Fußballpioniere geht, um die Biografie von Seppl Herberger oder die Historie der Europapokale: Seit 30 Jahren steuert Thomas Liebscher Geschichten aus der Fußball-Geschichte in den BNN bei.

Der heute 61-Jährige ist Redakteur in Bruchsal und betreute 19 Jahre lang Sportseiten im „Sonntag“ mit. Legendäre Spiele erlebte er im Stadion und noch immer kickt er selbst in Freizeitmannschaften.

In den Dienstagausgaben wird Liebschers Rückpass an markante oder kuriose Episoden aus der WM-Geschichte erinnern, stets mit Blick auf den aktuellen Spielplan.

Orphals Schiri-Schelte

Seit ihrer Kindheit jagt Marie Orphal leidenschaftlich gerne Fußbällen nach – zuerst bei den Jungs, ab der D-Jugend dann in der Mädchen- und später Frauenmannschaft.

Seit Oktober beschäftigt sich die 24-Jährige als Redakteurin in unserer Sportredaktion für den Bereich Bruchsal/Bretten auch beruflich mit der schönsten Nebensache der Welt.

„Orphals Schiri-Schelte“ nimmt jeweils in der Mittwochausgabe bei der WM in Katar die Leistung der Referees aufs Korn.

Rapps Expertenrunde

Mit dem Mini-Benetton durch das heimische Wohnzimmer geflitzt, im Garten Bierhoffs Golden Goal imitiert und an der Basketballanlage Nowitzkis Fade-away-Jumper geübt – im Leben von Christian Rapp dreht(e) sich alles um Sport.

Selbst spielt der 34-Jährige noch gelegentlich Fußball bei seinem Heimatverein, außerdem drosch er in jungen Jahren die gelbe Filzkugel über das Tennisnetz.

Seit sieben Jahren ist der Gernsbacher beim Badischen Tagblatt, fünf davon in der Sportredaktion.

Bei der Wüsten-WM beschäftigt sich „Rapps Expertenrunde“ immer am Donnerstag mit den Nachfolgern vom Kult-Duo Netzer und Delling.

Hirns WWWindungen

Jazztanz, Eishockey, Golf, Tennis, Wildwasser-Kajak, Basketball, Leichtathletik, Baseball, Turnen, Handball, Baumstammwerfen – in Sachen Sport hat Moritz Hirn fast alles ausprobiert.

Entweder im Verein oder im Rahmen seines Studiums der Sportwissenschaft. Das Steckenpferd des 41-Jährigen ist aber zweifelsohne der Fußball, er begleitet den Bühler seit der F-Jugend.

Seit mehr als 15 Jahren – sieben davon als Redakteur beim Badischen Tagblatt – berichtet er über rollende Bälle.

Bei der WM in Katar beschäftigen sich „Hirns WWWindungen“ immer freitags mit dem Geschehen im World Wide Web.

Ketterers WM-Stammtisch

Beim Werfen bzw. Stoßen diverser Gegenstände wie etwa Kugeln oder Diskusscheiben zeigte Frank Ketterer zumindest in Jugendjahren deutlich mehr Talent als beim Treten von Bällen.

Als Sportredakteur, der der 56-Jährige seit nunmehr über 30 Jahren ist, hat der Wahl-Bühler freilich auch über Fußball ausführlichst berichtet, unter anderem als Reporter von der WM in Japan und Südkorea 2002 sowie der Heim-WM 2006.

Das Treiben in Katar wird Ketterer immer samstags mit Hilfe seiner Stammtischbrüder- und Schwestern aufarbeiten. „Ketterers WM-Stammtisch“ lautet der dazu passende Titel.