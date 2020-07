Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe beschreitet neue digitale Wege

Es ist offen, es ist anders und es ist kreativ: Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe geht einen neuen Weg, um Kunst und Kultur noch näher erfahrbar und unterhaltsamer zu machen. Mit der ganz auf mobile Nutzung hin gestalteten Website „Art of” haben virtuelle Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, individuell und ganz easy Kunstwerke zu entdecken. Dabei sind die nach und nach veröffentlichten Anwendungen unterteilt nach Lifestyle, Beauty oder Fashion und verbinden diese Themen in ganz ungewöhnlicher Weise mit Themen der Kunst.

Die digitalen Anwendungen werden gestaffelt veröffentlicht unter der Adresse www.moodfor.art . Los ging es bereits am 15. Juli mit „Art of Wasting Time”. Ganz ihrer Lieblingsfarbe, Kleidungsstil oder der täglichen Stimmung entsprechend finden die Benutzer und Benutzerinnen die passenden Kunstwerke aus der Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe - und das bequem mit dem Smartphone in der Hand. Die ganz konsequente Ausrichtung des Projekts auf die mobile Nutzung auf dem Smartphone macht sich bezahlt und man merkt es ihr an: Ein zeitgemäßes Design schafft das Umfeld für die relevanten Themen der User und Userinnen.

Hier schon einmal ein Vorgeschmack

Externer Inhalt von Youtube

Welche Einzelprojekte gibt es?

Art of Wasting Time

Hier lassen sich nach dem Entweder-oder-Prinzip aus aktuellen Bildpaaren Kunstwerke der Karlsruher Sammlung auswählen, die die aktuelle Gefühlslage, die Interessen oder Vorlieben von jungen Erwachsenen widerspiegeln. Das Ergebnis ist ein Moodboard mit kurzen, unterhaltsamen Informationen zu Themen wie Stay-at-home, der Morgenroutine oder unterschiedlichen Bart-Styles. Die Schlagwortwolke ebnet den Weg zu weiteren, passenden Werken.

Art of Creating Stuff

Seit dem 29. Juli ist der Bereich „Art of Creating Stuff” online. Kreativität im Umgang mit den Kunstwerken ist hier gefragt. Der Bild-Editor im App-Style gibt den Rahmen vor, in dem sich die Benutzerinnen und Benutzer ganz dem eigenen Empfinden nach mit einem Kunstwerk gestalterisch auseinandersetzen können. Hier entstehen Kunst-Collagen oder Motive für den Kunsthallen-Spreadshop, in dem T-Shirts oder Tassen mit der Eigenkreation versehen werden können.

Art of Chit-Chatting

Hier wird es jetzt ein bisschen privat: Die Kunsthalle gewährt ab dem 12. August mit dem Bereich „Art of Chit-Chatting” Einblicke hinter die Kulissen des Kunstbetriebs. Anekdoten aus dem Arbeitsalltag, Perspektiven auf verschiedene Museumsbereiche wie beispielsweise die Restaurierung alter Werke, aber auch Fakten und Trivia, Quizzes und Geschichten finden sich in den Chatverläufen wider.