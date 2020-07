Stadion mit einer Schall-Affäre

Ist es möglich, eine große Sportstätte ein Jahr lang zu planen und bereits nach zwei Jahren Bauzeit zu eröffnen? Die Antwort lautet: Ja, warum nicht? Wenn auf der „Grünen Wiese“ gebaut wird, die betroffene Stadt mitmacht und ein Mäzen mit ganz viel Geld vorhanden ist.

Wir suchen dieses Stadion in Baden, das am 24. Januar 2009 eröffnet wurde. Seitdem dient sie einer Mannschaft als feste Heimstätte, die von ganz niederen Amateurklassen bis in die höchste Liga immer wieder aufstieg. Die inzwischen im Wettbewerbsalltag bewährte Sportstätte stand ab September 2018 noch stärker im Blickpunkt. Denn das Heimteam hatte einen prestige- und einnahmeträchtigen Wettbewerb erstmals erreicht.

Dann durften allerdings nicht die üblichen 30 150 Zuschauer eingelassen werden. Nähert man sich der gesuchten Arena, sieht man zwei weitere markante Dinge: Ein Überschallflugzeug im Ruhestand und einen Bergfried, der auf dem höchsten Punkt einer sanften Hügellandschaft steht.

In der Sportstätte spielten sich nicht nur auf dem Rasen zahlreiche Dramen ab. 2011 kam es im Gästeblock zur Schall-Affäre. Durch eine Apparatur wurden gegnerische Fans mit lauten quälenden Tönen unter Druck gesetzt. Mit Tröten-Terror reagierte ein Angestellter des Heimvereins auf Schmähgesänge gegen den Mäzen.

Und dann fiel 2013 noch ein Phantomtor. Ein Kopfball fand durch ein löchriges Tornetz von hinten den Weg ins Gehäuse. Der Schiedsrichter entschied aufs Tor. Der Schütze wusste genau, was passiert war. Er besaß aber nicht die Fairness, den irregulären Treffer zuzugeben.

Um welche Sportstätte handelt es sich und wer spielt dort? Sie hat aktuell einen neuen kommerziellen Namen, der nicht unbedingt genannt werden muss.

Einsendeschluss für diesen 25. Teil des Sommerrätsels ist an diesem Mittwoch, 21. August 2019, um 17.30 Uhr .

