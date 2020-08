Stadtführungen liefern neue Einblicke auch für Einheimische

Ein Sommerurlaub zu Hause? Wer einen Ausflug in der Region plant, sollte über eine Stadtführungen nachdenken. Denn die verschiedenen Touren eröffnen selbst Einheimischen oft neue Einblicke.

Hand aufs Herz: Schon einmal an einer Führung durch die eigene Stadt teilgenommen? Falls nicht, dann ist vielleicht jetzt eine schöne Gelegenheit dazu. Schließlich verbringt diesen Sommer so mancher den Urlaub zu Hause.

Das Angebot an Stadtführungen in der Region ist wegen Corona allerdings etwas ausgedünnt. Bruchsal pausiert sogar, erst Mitte September soll es dort wieder losgehen. Woanders heißt es: Abstand halten. Die Gästeführer nehmen daher nur eine begrenzte Zahl von Teilnehmern mit. Ihnen anschließen dürfen sich meist nur 20 Personen, manchmal liegt die Gruppengröße auch darunter. Deshalb ist eine vorherige Anmeldung nötig. Ein Blick in den aktuellen Veranstaltungskalender:

Karlsruhe

Wer mehr über die Fächerstadt erfahren will, kann dies auch sportlich tun. Karlsruhe Tourismus bietet neben klassischen Touren wie „Heimatstadt Karlsruhe“ (8. und 9. August, jeweils um 11 Uhr) auch Stadtführungen für Aktive an. Mit dem Fahrrad geht es zu den Drehorten verschiedener Filme. Die Teilnehmer erfahren, für welche Streifen Karlsruhe als Kulisse diente und welche Bedeutung die Stadt für die Kinowelt hat.