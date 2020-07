Städtisches Klinikum in Karlsruhe nimmt Corona-Patienten aus dem Elsass auf

Das Städtische Klinikum in Karlsruhe hat am Sonntag Corona-Infizierte aus dem Elsass aufgenommen. Als erste sind zwei Frauen im Alter von 63 und 77 Jahren angekommen. Insgesamt sollten am Sonntag drei Patienten nach Karlsruhe verlegt werden.

Nach Auskunft von Oberbürgermeister Frank Mentrup hat die Stadt die Aufnahme in Abstimmung mit der Landesregierung beschlossen, das Stuttgarter Sozialministerium habe die Aktion koordiniert. „Wir haben im Moment noch die freien Plätze“, sagte Mentrup den BNN.

In wenigen Wochen würden Kapazitäten selbst gebraucht

In drei bis vier Wochen werde man die Kapazitäten jedoch selbst dringend brauchen. Gegenwärtig sehe man in der Aufnahme der elsässischen Patienten nicht das Problem, dass einheimische Patienten deshalb nicht angemessen versorgt werden könnten.

Am Samstag habe das Rathaus beschlossen, drei intensivpflichtige Personen aus dem Elsass zu übernehmen. Sie müssen künstlich beatmet werden. Zuvor hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Krankenhäusern im Elsass, die an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt sind, Hilfe zugesagt. Auch die Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Mannheim und Ulm wollen französische Corona-Patienten aus dem Elsass aufnehmen.

Zwei Frauen kamen bereits per Hubschrauber aus Frankreich

Die drei an Covid-19 erkrankten Patienten waren im Universitätsklinikum von Straßburg intensivmedizinisch behandelt worden. Sie wurden unter künstlicher Beatmung auf die Karlsruher Intensivstation aufgenommen.

Es handelt sich laut Städtischem Klinikum um zwei Frauen im Alter von 63 und 77 Jahren, die per Hubschrauber eingeliefert wurden. Ein weiterer Patient wurde im Laufe des Tages erwartet. Über den genauen Zustand könne man noch keine detaillierten Angaben machen, sagte der medizinische Geschäftsführer des Klinikums, Uwe Spetzger.

"Jetzt können und müssen wir in Karlsruhe, im Land und gegenüber unseren französischen Nachbarn zeigen, was gelebte Solidarität heißt. Wir arbeiten zusammen, wir leben zusammen, wir treffen uns zu Kultur, Sport und Freizeit, da ist es selbstverständlich, dass wir auch in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten“, hatt Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup am Sonntag gesagt.

Neben den Patienten aus dem Elsass befinden sich derzeit zwei weitere Patienten mit bestätigter Corona-Infektion im Städtischen Klinikum.