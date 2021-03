Holt sich Karlsruher Start-up mit „Heat it“ den Deal bei „Die Höhle der Löwen“?

Am Montagabend sind vier ehemalige KIT-Studenten bei der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf VOX zu sehen. Sie suchen nach Investoren für ihr Karlsruher Start-up Kamedi, das mit „Heat it“ einen innovativen Stichheiler als Smartphone-Aufsatz entwickelt hat.

Mückenstiche per Smartphone behandeln

„Die Sendung ‚Die Höhle der Löwen‘ stand schon oft bei uns im Raum“, sagt Lukas Liedtke, Gründer und Geschäftsführer des Karlsruher Start-ups Kamedi. Er und seine drei Mitgründer haben sich dann umso mehr gefreut, als die Produktion wegen einer Teilnahme auf die Jungunternehmer zugekommen ist.

Liedtke blickt im Gespräch mit den Badischen Neuesten Nachrichten zurück auf die Aufzeichnung, die schon im Januar 2020 – vor Corona und der Markteinführung ihres Produkts – war.

„Das war damals schon alles sportlich für uns: ‚Heat it’ sollte professionell aussehen bei der Präsentation, war aber zu der Zeit noch kein Serienprodukt“, erzählt der heute 29-Jährige.

Die Idee zu „Heat it“ entstand bei einem Studentenwettbewerb, das Produkt wurde mit einer Crowdfunding-Kampagne auf den Weg gebracht.

An der Show „Die Höhle der Löwen“ schätzt er, dass das Start-up-Thema einer breiten Masse zugänglich gemacht wird. Auch wenn vieles vereinfacht dargestellt werde, bilde es doch einen Teil der Szene ab. „Es sind vor allem fernsehtaugliche Produkte, die in der Gründershow Thema sind“, so Liedtke.

Judith Williams als Wunsch-Investorin

Da sein Unternehmen eher männlich geprägt ist, ist Judith Williams die Wunsch-Investorin der Karlsruher. „Sie kann uns sicher eine breitere Zielgruppe erschließen“, sagt der Geschäftsführer. Für 500.000 Euro bieten er und seine Kollegen den Investoren zehn Prozent ihres Start-ups.

Die Teilnahme bei dem Fernsehformat bezeichnet er als weiteren wichtigen Meilenstein des im Oktober 2018 gegründeten Start-ups. Dessen Ziel ist es, das „bestmögliche Produkt zu produzieren und zu vermarkten“.

Die Präsentation war für die vier jungen Männern nichts völlig Neues, hatten sie doch schon Übung von anderen Pitches.

Doch speziell für die Sendung gab es noch eine spezielle Vorbereitung: „Meine Schwägerin ist Psychologin. Sie hat uns ein paar besonders harte Fragen als Übung gestellt“, sagt Liedtke. Und das Wichtigste sei, die Vorteile des eigenen Produkts zu kennen.

Unser Aufsatz für Smartphones ist nur so groß wie ein Würfelzucker. Lukas Liedtke, Gründer und Geschäftsführer bei Kamedi

Und das ist die schnelle, einfache und effektive Behandlung von Juckreiz und Insektenstichen. „Unser Aufsatz für Smartphones ist nur so groß wie ein Würfelzucker und passt daher an jeden Schlüsselbund“, erklärt der studierte Ingenieur, dem bisher in Verbindung mit dem Smartphone kein Mitbewerber im Bereich der Stichheilung bekannt ist.

Diese Stichheilung funktioniert als App in Kombination mit einem winzigen Adapter für das Smartphone, der etwa am Schlüsselbund stets dabei sein kann und einsatzbereit ist. Die App öffnet sich, „Heat it“ heizt bis auf 53 Grad auf und der Behandlungsvorgang ohne Einsatz chemischer Substanzen kann starten.

Um die Funktionalität ihrer Erfindung im TV unter Beweis zu stellen, haben sie bei der Show summende und stechende Verstärkung dabei. Einer der Investoren soll so mutig sein, um sich von den Mücken stechen zu lassen.

Das Mitwirken bei „Die Höhle der Löwen“ ist der erste große Fernsehauftritt für die Gründer. Bei Galileo gab es zwar einen Produkttest, aber da ging es nur um das Medizinprodukt. Zuvor gab es einen kleineren Beitrag im SWR-Fernsehen.