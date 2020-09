Langer Stau am Montagmorgen

Stau auf A8 in Richtung Karlsruhe nach Unfall bei Karlsbad

Die A8 ist am Montagmorgen nach einem Unfall bei Karlsbad in Richtung Karlsruhe vorübergehend gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilt, waren mehrere Fahrzeuge in die Kollision verwickelt. Mittlerweile ist ein Fahrstreifen wieder offen.