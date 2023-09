Steffens HEIMspiel: Frauen erobern den Männerfußball?

In Bayern ist es seit Sommer 2022 möglich, nun können auch im Badischen Frauen in Männerfußball-Mannschaften mitkicken. Clubs bietet das neue Optionen.

Eine auf den ersten Blick unscheinbare, aber umso weitreichendere, Änderung wurde beim diesjährigen Staffeltag veröffentlicht. In einem neu stattfindenden Pilotprojekt dürfen Frauen nun auch in Pflichtspielen bei den Männern eingesetzt werden. Was im bayerischen Fußballverband bereits seit letzter Saison möglich ist, ist jetzt auch im Badischen möglich.

Letzte Woche setzte der ATSV Mutschelbach III als erste Männer-Mannschaft im Kreis Karlsruhe eine junge Frau ein. Larissa Fromm wurde nach gut einer halben Stunde eingewechselt und gilt somit als Vorreiterin für den Karlsruher Kreis.

Neue Regel bietet neue Chancen

Eine Thematik, die den wöchentlichen Stammtisch im Dorfverein sicherlich spalten dürfte und kontrovers diskutiert wird. Was dafür spricht, ist der oftmals auftretenden Spieler- und Spielerinnenmangel in zahlreichen Fußballmannschaften. Besonders in den etwas abgelegenen Dörfern können Frauen durch diese Regelung wohnortnah Fußball spielen.

Das Spielrecht in Männer-Mannschaften bietet den Frauen eine weitere Möglichkeit, ihren Verein zu unterstützen, ohne einen Vereinswechsel in Betracht ziehen zu müssen. Zudem können sehr talentierte Spielerinnen zusätzlich gefördert werden.

Effektiv hat man somit einen größeren Kader, organisatorisch dürfte sich aber gerade, was die Kabine betrifft, einiges ändern. Zudem wird der unterschiedliche Körperbau in Zweikämpfen sich deutlich bemerkbar machen, Fouls einige Verletzungen hervorrufen und „Wortgefechte“ wohl leider nicht oberhalb der Gürtellinie bleiben.

Umfrage zeigt auch die Skepsis im Fußballkreis

Bei einer Umfrage von Kicker Nordbaden, mit 950 Teilnehmern, zeigten sich knapp 46 Prozent offen für diese Regeländerung. Philipp Benz, Sportvorstand des VfB Grötzingen, steht dem Ganzen positiv gegenüber: „Unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt. Wenn eine Frau gewisse Attribute mitbringt, warum nicht. Vielleicht haben einige Männer auch nur Angst, dass eine Frau ihm die Show stiehlt.“

Es bleibt abzuwarten, wie viele Frauen sich in Zukunft tatsächlich im Männerbereich wiederfinden werden. Der Anfang ist zumindest einmal gemacht!