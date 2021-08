Sternekoch Bernd Werner vom Schloss Eberstein bereitet Kalbstartar mit geschmorten Auberginen zu

In unserer Reihe präsentieren Spitzenköche aus der Region Rezepte zum Nachkochen. Bernd Werner von Schloss Eberstein bringt Kalbstartar und geschmorte Auberginen auf den Teller.

Morgens um zehn Uhr ist die Welt auf Schloss Eberstein bei Gernsbach noch geruhsam. Die Hotelgäste sitzen beim Frühstück in dem denkmalgeschützten Gemäuer, das der Markgraf von Baden im Jahr 2000 an einen Kölner Unternehmer verkaufte. Lieferanten laden ein Dutzend Kisten mit frischem Obst und Gemüse aus; in der Küche herrscht himmlische Ruhe vor dem großen Trubel.

Nur einer ist seit Stunden auf den Beinen: Sternekoch Bernd Werner, der seit 2005 Feinschmecker im schick dekorierten Restaurant mit klassischen badischen Spezialitäten mit einem Hauch französischer Haute Cuisine verwöhnt. Vor 23 Uhr wird der Pächter und Geschäftsführer kaum nach Hause kommen – „der ganz normale Wahnsinn“, wie der Kenner der internationalen Küche lächelnd preisgibt.

Zur Selbstständigkeit mit langen Arbeitstagen, mit viel Papierkram und noch mehr Absprachen mit Geschäftspartnern muss man geboren sein. Für den gebürtigen Offenburger gab es nie einen Zweifel, dass er genau das will: auf höchstem Niveau zu kochen und einen Betrieb zu leiten, der 70 Menschen Brot und Arbeit gibt.