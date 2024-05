Rund 300 Stolpersteine sind in Karlsruhe verlegt, die regelmäßig poliert werden. Die Aktionen gefallen wohl nicht jedem: Eine Teilnehmerin wurde in der Karlsruher Straßenbahn verbal attackiert.

Rund 300 Stolpersteine hat der Künstler Gunter Demnig in Karlsruhe verlegt. Sie sollen an die Opfer in der Zeit des Nationalsozialismus erinnern. Unter der Federführung des Vereins Lernort Kislau finden regelmäßig Putzaktionen statt, damit die Stolpersteine und die Erinnerung an die Schicksale hinter den Namen sichtbar bleiben.

Nicht alle Menschen unterstützen wohl diese Aktionen. Davon berichtete Andrea Hoffend, bevor die Putzaktion am Samstag beginnen sollte. Die wissenschaftliche Leiterin des Lernorts Kislau war vorab in der Karlsruher Straßenbahn verbal attackiert worden.

Sie war in der Straßenbahn Richtung Mühlburger Tor unterwegs. Mit sich führte sie den Wagen mit dem Putzmittel für die Stolpersteine. An diesem war auch ein entsprechendes Schild, das auf die Initiative gegen das Vergessen aufmerksam macht.

Antisemitische Parolen: Andere Mitfahrer in Karlsruher Straßenbahn schweigen

Ein „etwas älterer, eigentlich unauffällig wirkender Mitfahrer“ habe sie deshalb verbal angegriffen. Dabei habe er nicht nur die Stolpersteine-Aktion infrage gestellt, sondern auch antisemitische Parolen verbreitet. In der Straßenbahn herrschte Schweigen, erzählte Andrea Hoffend später den Teilnehmern der Aktion.

Ein weiterer Fahrgast habe sich dem Mann sogar angeschlossen. Lediglich ein junger Mann wollte protestieren, aber: „Der traute sich wohl nicht“, sagte Andrea Hoffend. Umso bedeutsamer sei folglich die Arbeit der Teilnehmer, die Stolpersteine wieder zum Glänzen zu bringen und damit sichtbar zu machen.

Gleich an der ersten Station in der Riefstahlstraße 4 gedachten die Teilnehmer in Karlsruhe bekannten Namen. Marie Curjel, die Frau des in Karlsruhe sehr renommierten Architekten Robert Curjel vom Architekturbüro Curjel und Moser, und ihre Tochter Gertrud Lüttke schützte die Nähe der Familie zum Protestantismus nicht.

Ich möchte gerade jetzt einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten. Roswitha Neuffer

Teilnehmerin

Der Rassenwahn der Nationalsozialisten verfolgte sie und trieb sie in den Tod. Roswitha Neuffer, die bei Frankfurt lebt und deren Tochter in Karlsruhe Lehrerin ist, hatte sich spontan entschlossen, hier Straßenstaub von den Stolpersteinen zu entfernen: „Ich möchte gerade jetzt einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten“, sagte sie.

Schülerin Danielle Klink, 17 Jahre alt, putzte ebenfalls Stolpersteine. Sie hat sich intensiv mit der Geschichte der Opfer der Diktatur auseinandergesetzt. „Ich war in Polen und habe Auschwitz gesehen. Das hat mich geprägt“, sagte sie. In dem bürgerlichen Wohnviertel im Umfeld der Christuskirche haben viele jüdische Familien gewohnt, die sich selbstverständlich als Deutsche fühlten und in der Stadtgesellschaft verwurzelt waren.

Besonders bedeutsam an dem Spaziergang zu den Häusern von einst Verfolgten des Naziregimes war, dass mit Ludwig Marum eines der ersten Opfer und mit Ludwig Frank eines der späten Opfer des Terrors gedacht werden konnte.