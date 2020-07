Entgleiste Straßenbahn: Strecke bis in die Mittagszeit gesperrt

Eine Straßenbahn ist am Mittwoch in Karlsruhe entgleist, dabei wurde eine Frau verletzt. Die Bergungsarbeiten nahmen gestern den gesamten weiteren Tagesverlauf in Anspruch und werden am heutigen Donnerstag fortgeführt. Wahrscheinlich am frühen Nachmittag wird die Strecke wieder frei für den Linienverkehr sein, teilten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) mit.eingerichtet.

Die Bahn der Linie 4 entgleiste im Stadtteil Waldstadt im Bereich der Kreuzung Albert-Schweitzer-Straße / Theodor-Heuss-Allee am Mittwoch gegen 10.30 Uhr.

Eine Passagierin wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Das Fahrzeug war von der Haltestelle Europäische Schule in Richtung Haltestelle Osteroder Straße unterwegs gewesen. Die Ursache für die Entgleisung ist noch unklar.

VBK-Tram der Linie 4 im Kreuzungsbereich Albert-Schweitzer-Straße / Theodor-Heuss-Allee entgleist – Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet – Bergung dauert an — KVV. Bewegt alle. (@KVV_GmbH) 22. Mai 2019

Straße gesperrt

Bis etwa 18.15 Uhr blieb gestern die Theodor-Heuss-Allee / L604 und L560 gesperrt. Autofahrer konnten zwar von der L560 auf die L604 abbiegen und nach links in Richtung Stutensee-Blankenloch fahren, aber nicht nach rechts in Richtung Europäische Schule. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei, weitere Verkehrsbeeinträchtigungen sind aber möglich: Aktuell muss an der S-Bahn-Strecke noch die Oberleitung erneuert werden.

Bergung dauert gesamten Tag

Diese wurde bei der Entgleisung, wie auch eine Ampel, stark beschädigt, weshalb die Arbeiten besonders aufwendig sind, wie der Sprecher der VBK erklärte.

Am Mittwoch hob ein Spezialkran die Bahn stückweise wieder ins Gleis.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde zwischen Waldstadt-Zentrum und der Europäischen Schule eingerichtet.

Mindestens 150.000 Euro Sachschaden

Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.

BNN