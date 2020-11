Die Umleitung erfolgt ab Gemeindeteil Rot in Richtung St. Leon über die L 598 / B 291/ L 723 / L 560 und anschließend über Reilingen (L 546). Ab Höhe Gemeinde Malsch (B 3/ K 4166) wird der Verkehr in Richtung St. Leon über Bad Schönborn / Kronau (L 555) und anschließend über Waghäusel-Kirrlach (K 4152) geführt. Ab Waghäusel-Kirrlach erfolgt die Umleitung in Richtung Rot über Kronau (L 555) / Bad Schönborn (B 3) und anschließend über die L 546. Ab St. Leon erfolgt die Umleitung in Richtung Rot über Reilingen (L 546) / Neulußheim (L 560) / L 723 / B 291 und anschließend über die L 598.