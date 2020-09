2.000 Teilnehmer erwartet

Straßensperrungen in Karlsruhe wegen Fridays-for-Future-Menschenkette

Eine Menschenkette mit 2.000 Teilnehmern will Fridays for Future am Freitag in der Innenstadt bilden. Dafür müssen einige Straßen in Karlsruhe gesperrt werden.