Streit in Karlsruher Südstadt eskaliert: Angriff mit zerbrochener Sektflasche

Die Polizei ist auf der Suche nach Augenzeugen, die den Streit dreier Männer in der Karlsruher Südstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtet haben.

Nach einer Auseinandersetzung dreier betrunkener Personen in der Silvesternacht an der Ecke Werderstraße/Wilhelmstraße in Karlsruhe ist die Polizei auf der Suche nach Augenzeugen.

Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht, als der Streit eskalierte, teilten die Beamten mit. Zunächst wurden zwei jüngere Männer von einem 40-Jährigen beleidigt. Daraufhin schubsten ihn die Mittzwanziger und traten zudem gegen sein Fahrrad.

Der Mann versuchte schließlich mit einer abgeschlagenen Sektflasche seine beiden Kontrahenten am Oberkörper zu treffen. Anwohner, die das Szenario beobachteten, konnten den Streit rechtzeitig unterbinden.

Zeugen gesucht

Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der (0 72 1) 6 66 34 11 beim Revier der Südweststadt zu melden.