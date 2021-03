Zu einem Güterichter kommt man erst, wenn der Streit schon einmal vor Gericht gelandet ist. Da kann schon viel Zeit ins Land gegangen sein. Es sind bereits Rechtsanwälte eingeschaltet und Schriftstücke hin und her geschickt worden. Der Richter, auf dessen Tisch der Fall landet, kann eine Güteverhandlung vorschlagen. Da kommen wir ins Spiel.

Am Karlsruher Landgericht gibt es vier Güterichter. Wir sind alle ausgebildete Richter und auch sonst in Zivilprozessen tätig. Das ist ein großer Vorteil, weil wir entsprechende juristische Kenntnisse haben. Wichtig ist, dass der eingeschaltete Güterichter den Fall nicht auch als Richter bearbeitet. So sind wir freier und ungebundener und die Prozessbeteiligten müssen keine Angst haben, dass das, was sie sagen, Auswirkungen auf das Urteil haben wird. Unsere Herangehensweise ist eine ganz andere. Im Rahmen eines Güterichterverfahrens wird man versuchen, die Parteien dabei zu unterstützen, ihren Konflikt selbst zu lösen. Gemeinsam erarbeiten sie, was für sie passt. Als Güterichterin sitze ich nicht wie sonst in der Verhandlung vorne und getrennt von den Parteien. Ich versuche mich so zu positionieren, dass keiner eine herausgehobene Stellung hat und man sich nicht wie Gegner gegenüber sitzt.

Die sachliche, aber doch angenehme Gesprächsatmosphäre bei unseren Terminen hilft zu verstehen, um was es in dem Konflikt wirklich geht. Ein Beispiel aus meiner Praxis: Ein Erwachsener klagt gegen seine Eltern. Er fordert Geld, das ihm seines Erachtens zu steht. Die Situation ist sehr verfahren. Der Vater und das Kind reden schon seit langem nicht mehr miteinander.

Im Gespräch kristallisiert sich schnell heraus, dass das Kind sehr verletzt ist. Aber es wird auch klar, dass der Vater sich um dessen Zukunft sorgt und deshalb die Zahlung zurückhält. Ich erinnere mich gut an diesen Fall. Beide konnten sich einigen und als sie sich am Ende unseres Termins voneinander verabschieden mussten, habe sie sich ganz innig in den Arm genommen.

Güteverhandlungen eignen sich immer dann, wenn die Menschen, die sich streiten, auch nach dem Konflikt noch irgendwie miteinander auskommen müssen. Nachbarn zum Beispiel, Familienangehörige, aber auch Geschäftspartner. Das Güterichterverfahren ermöglicht es, dass beide als Sieger vom Platz gehen können. Die Konfliktlösung steht im Mittelpunkt, nicht Gesetze und Paragrafen. Deshalb finde ich auch, dass das Verfahren in Deutschland noch viel öfter Anwendung finden sollte.

Christina Walter ist Vorsitzende Richterin am Landgericht und stellvertretende Güterichterin.