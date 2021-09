Komfort ist für die meisten Menschen wichtig. Schwere Einkaufstaschen die Treppe hoch schleppen? Bequemer geht es mit dem Lift. Doch nicht jedes Haus verfügt darüber. In sehr vielen Fällen kann jedoch nachgerüstet werden. Mit einem Kleinaufzug oder Homelift der Firma Stufenlos aus Karlsruhe beispielsweise.

Hindernisse lassen sich dank Stufenlos bequem überwinden

„Freistehende Homelifts brauchen keinen gemauerten Schacht, sondern nutzen einen Stahl- oder Aluminiumschacht“, berichtet Sabrina Grether, Geschäftsführerin von Stufenlos – Lifte vom Fachmann in Karlsruhe. Der Aufwand sei zudem relativ überschaubar.

Viele ältere Menschen, denen das Treppensteigen zunehmend beschwerlich wird, interessieren sich für einen Treppenlift. Damit lassen sich im eigenen Zuhause die Stockwerke stufenlos überwinden. Ob gerade oder kurvig, Treppenaufzüge und Behindertenlifte fahren sanft und bequem und lassen sich platzsparend parken.

Stufenlos bietet maßgeschneiderte Lösungen

Die Auswahl ist riesig. Auch für Außentreppen. Es ist wichtig, dass Wind und Wetter Paroli geboten wird. Die Firma Stufenlos bietet maßgeschneiderte Lösungen an - auch für Rollstuhllifte. Natürlich auch für gerade und für kurvige Treppen.

Wir verzichten bewusst auf die Zusammenarbeit mit Subunternehmen und Fremdfirmen und wir arbeiten ausschließlich in der Region Sabrina Grether, Geschäftsführerin von Stufenlos

Wie fühlt sich das Fahren an? Das lässt sich testen. In der Stufenlos-Erlebniswelt, der lichtdurchfluteten Ausstellung über zwei Etagen im Lorbeerweg 20, darf man alles genau unter die Lupe nehmen und ausprobieren. Schließlich soll man sich mit seinem Home-, Treppen – oder Rollstuhllift täglich wohlfühlen.

Die Lift-Berater der Firma Stufenlos nehmen sich Zeit für ein ausführliches Gespräch. Vor 15 Jahren haben Torsten Preiß und Sabrina Grether das Unternehmen gegründet. Mit 30 Mitarbeitern, darunter Fachberater und zertifizierte Techniker, ist ihr täglicher Einsatz eine Selbstverständlichkeit. Ein Bereitschaftsdienst ist zudem am Wochenende erreichbar.

Nachträglicher Anbau ist kein Hexenwerk

Wir verzichten bewusst auf die Zusammenarbeit mit Subunternehmen und Fremdfirmen und wir arbeiten ausschließlich in der Region“, betont Sabrina Grether.

Eigentümer von Stadthäusern mit mehreren Stockwerken dürfen sich übrigens auch freuen: „Nachträglich einen Lift an die Fassade anzubringen, ist kein Hexenwerk. Wir finden immer eine Stelle, wo wir barrierefrei an den Balkon andocken können“, so die Geschäftsführerin. Das sei häufig einfacher, als gedacht und auch nicht so teuer, wie befürchtet.