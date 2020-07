Südtangente: Tempo 50 im Edeltrudtunnel

Im Karlsruher Edeltrudtunnel auf der Südtangente ist seit 30. Januar die Geschwindigkeit von 80 auf 50 Stundenkilometer in beide Fahrtrichtungen reduziert. Ursache sei eine technischen Störung an der automatischen Brandmeldeeinrichtung.

Im Karlsruher Edeltrudtunnel auf der Südtangente ist seit 30. Januar die Geschwindigkeit von 80 auf 50 Stundenkilometer in beide Fahrtrichtungen reduziert. Laut der Stadt Karlsruhe ist die Ursache eine technischen Störung an der automatischen Brandmeldeeinrichtung. Als Warnhinweis blinkt zusätzlich die Lichtsignalanlage in den Tunnelzufahrten gelb.

Diese Sicherheitsmaßnahmen soll bestehen bleiben, bis die Störung behoben sei. Derzeit rechnet das Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe mit ein bis zwei Wochen, weist jedoch darauf hin, dass keine verlässliche Aussage möglich ist.

(PM / BNN)