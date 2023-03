„Wie zu Corona-Zeiten“

Chaos bleibt aus: Der Superstreik trifft kaum jemanden unvorbereitet

Am Bahngleis Pforzheim, am Flughafen-Terminal Baden-Baden oder an der Haltestelle Karlsruhe: Überall in der Region hatten Pendler und Reisende am Montag schlechte Karten. Weite Teile des öffentlichen Verkehrs waren lahmgelegt.