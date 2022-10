In dieser Location lässt sich die japanische Kunst des Kochens im passenden Ambiete erleben: Das TA Izakaya im Herzen der Fächerstadt.

Anspruchsvoll, gesund und ästhetisch: Die Japanische Küche zeichnet sich durch ihre hohe Qualität und Vielfalt aus. Wer diese Küche persönlich kennenlernen und genießen möchte, sollte einmal beim Restaurant TA Izakaya in der Kaiserstraße 64 in Karlsruhe vorbeischauen. Hier lässt sich eine kleine Reise nach Japan erleben - und das nicht nur kulinarisch.

Das Sushi- und Izakaya-Restaurant im Zentrum der Fächerstadt bietet seinen Besuchern eine gelungene Verschmelzung aus edlem Interior-Design und japanischem Lebensgefühl. Das Wohlfühlambiente steht bei dieser Location, die am 2. April 2022 eröffnet wurde, im Mittelpunkt.

Das junge Team rund um Inhaber Van Trung Nguyen hat es sich zum Ziel gesetzt, die authentische Küche Japans/Asien ins Herz von Karlsruhe zu tragen. Egal ob zum Business Lunch, einem romantischen Dinner oder zum Essen mit Freunden und Familie: Die Gäste erwartet hier ein unvergesslicher Einblick in die japanische/asiatische Kunst des Kochens.

Neben den kulinarischen Highlights punktet das Restaurant auch durch die geschmackvolle Inneneinrichtung, die mit viel Liebe zum Detail zum besonderen Erlebnis beiträgt.

Zwei echte Meister sorgen für köstliches Sushi

Sushi ist nicht gleich Sushi. Kenner wissen: Die Qualität in Zutat und Zubereitung macht den Unterschied. Im TA Izakaya verwirklichen zwei echte Sushi Meister ihre Vision von qualitativ hochwertigem Sushi, wie man es sonst nur in Japan findet.

Deshalb werden die dafür vorgesehenen Fische für das japanische Restaurant in Karlsruhe mit großer Sorgfalt und Rücksicht auf die Umwelt ausgewählt. Für die Lachsgerichte wird beispielsweise ausschließlich Lachs mit dem Gütesiegel „Label Rouge“ verwendet.

Dabei handelt es sich um ein offizielles Gütezeichen für Lebensmittel von bester Qualität aus Frankreich, welches strengen Vorgaben unterliegt. Die Gäste im TA Izakaya können aus einer Vielzahl von Sushi Classics und raffinierten Eigenkreationen auswählen, die jeden Fan und Neuling der japanischen Küche gleichermaßen durch ihren hervorragenden Geschmack überzeugen.

Izakayas – die feinen japanischen „Tapas“

Nicht umsonst die Namensgeber des Restaurants: Egal ob traditionell oder modern, die Izakayas sind einfach etwas ganz Besonderes. Izakaya-Speisen sind eine typisch japanische Spezialität und in etwa vergleichbar mit den beliebten spanischen Tapas. Der Begriff „Izakaya“ bezeichnet ursprünglich eine traditionelle japanische Kneipe, in der vornehmlich Alkohol konsumiert wird, die aber auch kleinere Speisen anbietet.

Der Name Izakaya selbst setzt sich aus den Wörtern „I“ für Sitzen und „Sakaya“ für Sake-Laden zusammen. Eine kleine Gaststätte also, in der man den beliebten japanischen Reiswein Sake im Sitzen genießen kann und kleine Speisen verzehrt.

Diese kleinen Lokale sind in Japan äußerst populär. Entstanden als Arbeiterkneipen haben sie ihren Platz in der Gastronomielandschaft Japans nie verloren. Bei TA Izakaya hat man dieses traditionelle Konzept zeitgemäß übersetzt und natürlich gibt es hier echten Sake.

Hier legt man auch großen Wert auf Nachhaltigkeit

Ein besonderes Highlight im TA Izakaya sind auch die verschiedenen Cocktail-Eigenkreationen, die man hier genießen kann. Erfrischend und köstlich mit der passenden Präsentation: Probieren lohnt sich!

Neben Qualität, Kreativität und Originalität legt man beim TA Izakaya in Karlsruhe großen Wert auf Nachhaltigkeit. Mit frischen Zutaten, Edelstahl & Glas-Trinkhalmen bis hin zu recycelten Servietten möchte man den Gästen hier eine optimale Qualität und einen umweltfreundlichen Service bieten.