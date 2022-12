Täter brechen in eine Wohnung in Ubstadt-Weiher ein

Unbekannte sind Donnerstagnachmittag in Karlsruhe in eine Wohnung eingestiegen. Zugang verschafften sie sich durch ein gekipptes Fenster.

Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Dekan-Schell-Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Einbrecher über ein gekipptes Fenster in das Haus eindringen.

Während des Einbruches befand sich eine Familienangehörige mit ihrem Hund in der Wohnung. Das Bellen des Hundes veranlasste die Einbrecher schnell zu verschwinden.

Über das Diebesgut und den entstandenen Sachschaden kann die Polizei bislang keine Angaben machen.