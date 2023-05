Tatverdächtiger nach sexueller Belästigung festgenommen in Karlsruhe

Ein 22-jähriger hat am Karlsruher Hauptbahnhof eine 27-jährige sexuell belästigt. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei erfasst werden.

Am Donnerstagnachmittag

Ein Mann hat eine 27-jährige am Donnerstagnachmittag auf einer Rolltreppe am Karlsruher Hauptbahnhof sexuell belästigt. Wie die Polizei mitteilte, nutzte die Frau die Rolltreppe zum Bahnsteig 3/4, als ein 22-jähriger ihr von hinten mit der Hand an das Gesäß fasste.

Oben am Bahnsteig angekommen, sprach die Belästigte den Mann an, der daraufhin auf die andere Bahnsteigseite lief. Die Frau informierte die Polizei, sodass nach kurzer Zeit mehrere Streifen am Bahnhof waren, um den Tatverdächtigen zu suchen.

Anhand der Personenbeschreibung gelang es der Polizei, den Mann wenig später am Bahnhofsvorplatz vorläufig festzunehmen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen sexueller Belästigung.