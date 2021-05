Priorisierung fällt am Montag

Telefon-Terror in Karlsruher Arztpraxis: Patienten fordern sofortige Impfung

Die Helferinnen in der Hausarztpraxis am Schloss in Karlsruhe-Durlach sind am Limit: Seit die Regierung bekanntgegeben hat, dass die Impfpriorisierung in den Hausarztpraxen wegfällt, steht das Telefon nicht mehr still. Ärztin Marianne Difflipp-Eppele spricht von „absolutem Telefon-Terror“.