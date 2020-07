Telefonbetrüger bringen Opfer um ihr mühsam erspartes Vermögen

Die falschen Polizeibeamten sitzen meistens in einem Callcenter in der Türkei. Kundendaten potenzieller Opfer werden auf Facebook gehandelt. In Deutschland sind viele der Betrüger sogar namentlich bekannt. Sie sind aber türkische Staatsbürger und werden entsprechend der Gesetze nicht ausgeliefert. Wir können zwar um ein Verfahren bitten, haben es aber nicht in der Hand. Das beste Mittel, ihnen in die Quere zu kommen, ist Prävention.