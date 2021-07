Die Sommerferien stehen vor der Tür. Nach wie vor ist durch die Pandemie vieles nicht möglich – einige Angebote für Kinder und Jugendliche gibt es aber doch. Im Folgenden stellen die BNN eine Auswahl verschiedener Ferienprogramme vor, die nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Stadtjugendausschuss Karlsruhe

Der Stadtjugendausschuss bietet noch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, seine Sommerferien zu verbringen. „Besonders bei den Relax-Angeboten in den Jugendhäusern gibt es noch einige freie Plätze“, sagt Natscha Hecker vom Stadtjugendausschuss. Ins Leben gerufen wurden diese Angebote wegen der Pandemie bereits im vergangenen Sommer. Hier lautet das Konzept: kleinere Gruppen und stadtteilorientiert. Für jeweils eine Woche treffen sich die Mädchen und Jungen in den Jugendhäusern der verschiedenen Stadtteile, spielen, basteln oder machen kleine Ausflüge.

Freie Plätze gibt es laut Natascha Hecker auch im Forschungscamp, wo die Mädchen und Jungen eine Rakete bauen oder die größte Seifenblase kreieren können. Neben diesen Angeboten in Karlsruhe sind auch nach wie vor kleine Reisen buchbar, beispielsweise an die Murg. „Bei allem können wir auf unsere Erfahrungen vom vergangenen Jahr zurückgreifen“, sagt Hecker. Durch die Hygieneauflagen sei eine größere Planung im Vorfeld nötig, aber: „Das ist gut umsetzbar.“ Einen Überblick über das Angebot können sich Interessierte im Netz unter www.ferien-karlsruhe.de verschaffen.

Hier sind auch die Programme von anderen Anbietern zu finden: Neben dem CVJM Karlsruhe, der NaturFreundejugend Baden und dem Kreisjugendwerk der AWO ist auch das jfbw Jugendfreizeit- und Bildungswerk mit dabei. Sie alle haben mehrere Reisen im Angebot.

Naturschutzzentrum Rappenwört

Freie Plätze gibt es noch bei verschiedenen Ferienangeboten im Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört. Noch nicht ausgebucht sind beispielsweise die Kurse „Insektenhotels bauen“ (2. September) oder „Blütensirup und Kräutersalz“ (19. bis 20. August). Noch buchbar ist außerdem das Familiencamp mit Lagerfeuer und Übernachtung Anfang September. Genauere Informationen gibt es im Netz unter www.nazka.de oder unter der Nummer (07 21) 95 04 70.

Volkshochschule

Auch die Volkshochschule (VHS) hat Verschiedenes für Kinder und Jugendliche im Programm. Mit „Macht der Worte“ ist beispielsweise eine einwöchige Theaterwerkstatt für zehn- bis 14-jährige Mädchen und Jungen überschrieben (ab 2. August für eine Woche). Für Mütter und ihre acht- bis 14-jährigen Kinder ist der Kurs „Kosmetik selber machen“ gedacht. Er findet am 4. September statt. Der Workshop „Meine Traum-Schule: Filmtrickwerkstatt“ richtet sich an künftige Erstklässler, beginnt am 6. September und dauert eine Woche. Näheres erfahren Interessierte im Internet auf www.vhs-karlsruhe.de.

SSC Karlsruhe

Der SSC Karlsruhe in der Waldstadt bietet ein Tennis-Camp für Kinder und Jugendliche von vier bis 18 Jahren an. Es gibt zwei Termine (9. bis 13. August und 6. bis 10. September). Interessierte können sich unter der Telefonnummer (01 76) 66 87 20 41 direkt beim Campleiter anmelden.

Post Südstadt Karlsruhe

Auch bei den Ferienangeboten des PSK gibt es noch freie Plätze (bnn.link/psk). Gebucht werden kann neben zwei Sommerfreizeiten (2. bis 6. August und 16. bis 20. August) beispielsweise auch ein Beachvolleyball-Camp (9. bis 13. August).

Waldheim von Diakonie und Jugendwerk

Ferien ganz ohne Kofferpacken gibt es im „Waldheim“ im Hardtwald von 2. bis 20. August. Die Tagesfreizeit für Kinder und Jugendliche findet jeweils von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16 Uhr statt. Jede Woche kann einzeln gebucht werden, aber auch zwei oder drei Wochen am Stück sind möglich.

Ein spezielles Angebot gibt es für Teenies von 13 bis 14 Jahren: Die sogenannte „Ü12-Gruppe“ hat ein eigenes Programm. Nähere Informationen und Anmeldung per E-Mail an waldheim@dw-karlsruhe.de oder (07 21) 20 39 70 26. Seit 2018 organisiert das Diakonische Werk Karlsruhe das Angebot in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendwerk Karlsruhe.

Naturfreunde Grötzingen

Die Naturfreunde Grötzingen bieten nach Altersgruppen unterteilte Ferienfreizeiten an. In der ersten Ferienwoche gibt es für Kinder ab sechs Jahren von 8.30 bis 16 Uhr Spiel und Spaß rund ums Naturfreundehaus am Knittelberg. Geplant sind Thementage, Spaß mit Wasser, kleine Ausflüge in die Umgebung und Spiele.

Das zweite Angebot findet vom 7. bis 11. September als Zeltlager-Freizeit für die Größeren (11 bis 14 Jahre) statt. Am Hardtsee in Ubstadt-Weier wird die geführte Jugendgruppe einen separaten Bereich nutzen. Weitere Infos und Anmeldung per E-Mail an kindergruppe@naturfreunde-groetzingen.de.