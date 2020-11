Als die alte Gegentribüne fiel, da schmerzte das viele Anhänger des Karlsruher SC sehr. Bei der Haupttribüne ist das anders. Auch weil die Zukunft jetzt schon sichtbar ist am Adenauerring.

Gute Nachrichten kommen dieser Tage vom Schrottmarkt. Die Preise sind stabil, eine Belebung ist ab Januar des kommenden Jahres zu erwarten, heißt es. Vielleicht wird der Bau des neuen Wildparkstadions in Karlsruhe also doch ein paar Euro günstiger.

Schrott, genauer Stahlschrott, fällt dort demnächst in rauen Mengen an. Rund 1.200 Tonnen kommen zusammen, wenn bald die imposante Dachkonstruktion eines Bauwerks Geschichte ist, mit dem viele Fans des Karlsruher SC nie so recht warm geworden sind. Auch, weil es oft recht zugig war auf den bunten Schalensitzen.