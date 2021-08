Theater in der Orgelfabrik Karlsruhe-Durlach trotzt Corona auch in der zweiten Saison

Ein besonderer Raum ist seit 34 Jahren Spielort für Sommertheater in Karlsruhe-Durlach. Auch im zweiten Corona-Sommer lässt sich das Theater in der Orgelfabrik nicht ausbremsen.

Ein Diener in Livree, Dienstmädchen mit Haube, Herren im Tweed oder Gehrock. Man trägt Budapester Schuhe und schiebt verschnörkelte Servierwagen. Man lässt sich nieder auf Stühlen im Chippendale-Stil, auf Thonets klassischem Wiener Kaffeehausstuhl, oder einem theresianischen Sofa.

Man lauscht Musik, wie sie bei gehobenen Vergnügungsveranstaltungen um die Jahrhundertwende – der vom 19. zum 20. – üblich war. Eine tote, aber noch immer im Reich der Lebenden wirkende Gräfin, ihre Juwelen und sieben Puppen sind Anlass und Beute für eine Jagd.

Man sieht: In der Ausstattung des neuen Stücks des Theaters in der Orgelfabrik treffen ziemlich viele Stilepochen aufeinander. Gabriele Michel, Schauspielerin und zusammen mit Regisseur Franco Rosa auch Autorin von „Das Geheimnis der 7 Puppen“, fasst das so zusammen: „Wir sind nicht heute. Wir sind in einer Vergangenheit. Einer nicht genau bestimmten Vergangenheit.“

Auch im 34. Jahr seines Bestehens kann das Theater in der Orgelfabrik die Tore öffnen – die übrigens genauso wie die Fenster offen bleiben werden, um einen ordentlichen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist eine der Auflagen, an die sich das Theater in pandemischer Zeit zu halten hat. Ebenso wie an die Begrenzung auf 34 Besucher, die an Tischen verteilt sitzen werden.

34 Gäste im 34. Jahr: Einen Verschwörungstheoretiker dürfte so ein Zufall zum Schwurbeln reizen, und vermutlich kämen ihm die Freudentränen, bemerkte er, dass die Quersumme von 34 die 7 ist und es ausgerechnet um sieben Puppen geht. Aber lassen wir das, denn der Grund ist ganz profan ökonomisch. Gabriele Michel schmunzelt: „Sieben Puppen sind nicht so teuer wie zwölf Stühle.“

Inspiration aus mehreren Vorlagen

Auch der zunächst kryptisch scheinende Satz klärt sich auf. Denn die Idee zu „Das Geheimnis der 7 Puppen“ ist dem Roman „Die zwölf Stühle“ der russisch-sowjetischen Schriftsteller Ilja Ilf und Jewgenji Petrow entnommen. Aber auch Gogol und andere haben im „Geheimnis der 7 Puppen“ ihre Spuren hinterlassen, und selbstverständlich ist auch genügend Eigenes darin.

Daher kann man nicht einfach von einer Adaption sprechen. Wenn Gabriele Michel und Franco Rosa ein neues Stück planen, „dann lesen wir wild um die Ecke. Und Franco hat die russische Ecke beackert“, erzählt Michel.

Das seit Jahresbeginn laufende Arbeit am Stücktext war eine Arbeit im Ungewissen, denn erst um den Wechsel von April zu Mai war es sicher, dass das Ensemble auch in diesem Jahr spielen kann. Ansonsten hätten sie ein weiteres Projekt in der Schublade verwahren müssen.

So nämlich geschah es im vergangenen Jahr, als das Duo ein bereits fertiges Stück zurückzog, um rasch ein ganz neues zu entwickeln. Denn das zuerst geplante passte nicht in die Zeit. Michel deutet an: „Aber bis die Leute bereit sind etwas anzuschauen, in dem Dinge aus Laboren Menschen umbringen - das dauert wohl noch eine ganze Weile.“

Heitere Krimikomödie mit wunderlichen Figuren

Beim „Geheimnis der 7 Puppen“ gibt es keine Labore. Es ist ein heitere Kriminalkomödie. Schwiegersohn und Diener der verstorbenen Gräfin Demidow sind auf der Jagd nach den Juwelen der Gräfin. Die hatte sie in einer von sieben Puppen versteckt, die aber leider alle bereits versteigert worden. Nun gilt es, die neuen Besitzer zu finden und ihnen ihre Puppen wieder abzuluchsen. Die Gier wächst, die Begegnungen werden skurriler, die Personen wunderlicher.

Insgesamt 29 Charaktere sind auf neun Schauspielerinnen und Schauspieler verteilt. Dem Zuschauer wird viel Abwechslung geboten. Neben dem Stück wird ab dem 25. August die traditionelle Mittwoch-Reihe „In der Welt der Musik“ geboten. Franco Rosa und das Ensemble nehmen an vier Mittwochen, jeweils ab 20 Uhr, das Publikum mit auf eine musikalisch-literarische Reise, die von den russischen Romantikern des 19. Jahrhunderts zu den musikalischen Strömungen des 20. Jahrhunderts führt und geografisch den Weg von Russland nach Amerika umfasst. Es ist wieder was los im Theater in der Orgelfabrik.