Neues aus dem Elternalltag

Theorien zu schmutzigem Geschirr

Kleine Scherzfrage: Was bewegt sich noch langsamer als schmutziges Geschirr auf dem Weg von einem Teenie-Zimmer in die Spülmaschine? Antwort: Eine tote Schnecke. Von den großen und kleinen Herausforderungen beim Zusammenleben mit einem Heranwachsenden in residence, erzählt unsere Kinderkram-Kolumne.