Ein kritischer Blick zurück, eine Zeitreise mit den Ohren: Die Region lockt am zweiten März-Wochenende mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen.

So befasst sich zum Beispiel ein Live-Hörspiel im Karlsruher Theater Sandkorn mit dem Klimawandel, in Bruchsal wird die Geschichte der Stadt akustisch erzählt. Und in Rheinstetten steht Max Giesinger auf der Bühne.

Wir stellen eine Auswahl von Theatervorstellungen sowie Konzerten vor. Zudem verraten wir, in welchem Museum es etwas Neues zu sehen gibt.

Karlsruher Sandkorn feiert Premiere von „Losing Earth“

Wäre vor 30 Jahren gehandelt worden, die Erderwärmung wäre heute vielleicht kein Thema mehr. Doch die Warnungen derjenigen, die die Klimakrise prophezeiten, wurden als Fantastereien abgetan. Was sich damals ereignete, erzählt das Karlsruher Theater Sandkorn seinem Publikum. Es bringt die Reportage „Losing Earth“ des US-amerikanischen Autors Nathaniel Rich als Live-Hörspiel in der Kaiserallee 11 auf die Bühne.

Premiere dieses spannenden Berichts über das globale Versagen ist am Freitag, 10. März. Die nächste Vorstellung folgt am Samstag, 11. März. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Infos und Tickets unter Telefon (0721) 83 15 29 70 und www.das-sandkorn.de.

Klavierkonzert in Baden-Baden

Drei Größen am Klavier gastieren diesen Sonntag im Festspielhaus Baden-Baden. Die Schwestern Katia und Marielle Labèque aus Frankreich und der Südafrikaner Kristian Bezuidenhout greifen dort ab 19 Uhr in die Tasten. Sie spielen Werke von Mozart und werden dabei vom Barockorchester „Il Giardino Armonico“ begleitet.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.festspielhaus.de und Telefon (07221) 3013101.

Puppentheater und Kinderstück in Ettlingen

Der Roman ist mehr als 350 Jahre alt. Der Name seiner Hauptfigur Simplicissimus Teutsch dürfte vielen geläufig sein. So wie auch die meisten den Autor Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen kennen. Doch wovon handelt die Schelmengeschichte? Das wisse kaum jemand, so Carsten Dittrich und Friedemann A. Nawroth.

Die Schauspieler des Theaters Fiesemadände spielen daher die haarsträubenden Abenteuer nach, mit Hilfe von Handpuppen, Stabfiguren und Masken. Die nächste Aufführung ist am Samstag, 11. März, um 20.30 Uhr im Schloss Ettlingen.

Einen Tag später, am Sonntag, 12. März, ist die Badische Landesbühne in Ettlingen zu Gast. Sie führt um 15 Uhr in der Stadthalle „Meisterdetektiv Kalle Blomquist“ auf. Die Bühnenfassung des Buchs von Astrid Lindgren richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Für beiden Veranstaltungen Infos und Karten unter Telefon (07243) 101333 und www.ettlingen.de.

Bruchsal begibt sich auf akustische Zeitreise

Viel Beifall erhielt im November die Idee, Bruchsals Geschichte akustisch erlebbar zu machen. Die „Klänge einer Stadt“ sind daher ein weiteres Mal zu hören.

Am Sonntag, 12. März, reisen mehrere Bruchsaler Formationen und die RP Big Band Abt.7 — dabei handelt es sich um ein Ensemble aus Musiklehrern des Schulamtsbezirks Karlsruhe – gemeinsam in die Vergangenheit.

Die Musikerinnen und Musiker lassen ab 19 Uhr im Bürgerzentrum der Stadt Typisches verschiedener Epoche erklingen – etwa prähistorische Steinwerkzeuge, barocke Melodien und gregorianische Choräle. An dem Projekt, dessen Musik Carlos Enrique Trujillo Mendez komponiert hat, wirken auch Schauspieler der Badischen Landesbühne mit.

Karten gibt es unter Telefon (07251) 5059461 oder (07251) 72723.

Max Giesinger konzertiert in Karlsruhe

„Irgendwann ist jetzt“ sollte es eigentlich schon im Frühjahr 2020 heißen. Nun holt Max Giesinger seine dreimal verschobene Tournee nach und kommt auch in die Region.

Der aus Waldbronn stammende Sänger steht diesen Samstag auf der Bühne der dm-Arena, Messeallee 1, in Rheinstetten und will seine Fans mit den neuesten Songs begeistern. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Weitere Infos und Tickets unter www.messe-karlsruhe.de.

Schmuckmuseum Pforzheim zeigt Wellendorff-Kreationen

Vor 130 Jahren legte Ernst Alexander Wellendorff den Grundstein für eine Manufaktur, die bis heute mit ausgefallenen Ringen, Armbändern und Colliers auf sich aufmerksam macht. Das Schmuckmuseum Pforzheim nimmt den runden Geburtstag zum Anlass, auf die Geschichte des Unternehmens zu blicken.

Ab Samstag, 11. März, ist in der Jahnstraße 42 Juwelierkunst der Manufaktur zu sehen, die beispielhaft für jeweils ein Jahrzehnt ist. Das Museum ist diesen Freitag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es unter www.schmuckmuseum.de und Telefon (07231) 391441.