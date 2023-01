Karlsruhe/Bruchsal. Eine Swingnacht, zwei Theaterpremieren und gleich drei Tribute-Konzerte stehen an diesem Wochenenden auf den Bühnenprogrammen der Region. Doch auch wer klassische Musik bevorzugt oder einfach nur Lachen will, hat eine gute Anlaufstelle.

Das „Phantom der Oper“ kommt nach Karlsruhe

Es gehört zu den berühmtesten Musicals, die es auf der Welt gibt. „Das Phantom der Oper“, die tragische Geschichte um die junge Sängerin Christine und ein Phantom, das in den Katakomben der Pariser Oper sein Unwesen treibt, fesselt seit Jahrzehnten die Zuschauer.

Am Freitag, 20. Januar, ist das berühmte Musical in seiner Neuauflage von 2010 im Konzerthaus Karlsruhe, Festplatz 9, zu sehen. Die Rolle der Christine interpretiert dabei die Bostoner Sopranistin und Neuauflage-Autorin Deborah Sasson. Das Phantom wird von Musicalstar Uwe Kröger gespielt. Start ist um 20 Uhr. Tickets gibt es noch unter www.eventim.de.

„Antigone“ feiert in Pforzheim Premiere

Die Geschichte um Antigone, die tragische Heldin aus Sophokles gleichnamigen Stück, hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Schließlich geht es darin um nicht weniger als den Zwiespalt zwischen dem eigenen Gewissen gegenüber den Anordnungen einer Staatsmacht, also Glaube gegen Gesetz.

Ab Freitag, 20. Januar, ist das Schauspiel in einer Bearbeitung von John von Düffel im Theater Pforzheim, Am Waisenhausplatz 5, zu sehen. Start ist um 19.30 Uhr. Tickets für die Tragödie gibt es online unter www.theater-pforzheim.de.

Premiere der „Hildensaga“ am Theater Baden-Baden

In Baden-Baden wird ab Samstag, 21. Januar, die Heldensage zur „Hildensage“. In dem Königinnendrama geht es um Wotans Tochter Brünhild und die burgundische Tochter Kriemhild, zwei Frauenfiguren, die bekanntlich von ihren Vätern, Brüdern und Ehemännern verschachert, betrogen und vergewaltigt werden.

In dem Stück von Ferdinand Schmalz, das im vergangenen Jahr bei den Nibelungen-Festspielen Worms Uraufführung feierte, beschließen die Frauen, nicht länger mit ihrem Schicksal zu hadern und gemeinsam Rache zu nehmen. Die Premiere im Theater Baden-Baden, Goetheplatz 1, startet um 19 Uhr. Karten unter www.theater-baden-baden.de.

Ettlingen lädt zur Swingnacht in die Stadthalle

„Je größer die Krise, desto heißer der Swing“. So lautet das Motto der Swingnacht, die am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr in die Stadthalle Ettlingen, Friedrichstraße 14, lockt. Musikalisch begleitet wird das Tanzevent von der in Rom beheimateten Luca Filastro Band.

Das Quintett soll so mitreißend sein, dass man sich fühlt, als würde man im Mittelpunkt einer Champagnerfontäne stehen. Damit die Tanzfläche auch zwischen den Bandaufritten auf Temperatur bleibt, legt DJ Franky Doo in dieser Zeit ein paar Swingjuwelen auf. Start der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Bereits um 19 Uhr bietet DJ Franky Doo einen Swingtanz-Schnupperkurs an, der keinerlei Vorkenntnisse erfordert. Karten unter www.reservix.de sowie unter Telefon (0 72 43) 10 13 33.

Tribute-Konzerte in Bruchsal, Karlsruhe und Pforzheim

Gleich drei Giganten der Musikgeschichte wird am Freitag, 20. Januar, bei Tribute-Konzerten in der Region gehuldigt: „The Beatles Live Again“, eine originialgetreue Show der Band The Beatbox, ist um 20 Uhr im Rechbergsaal des Bürgerzentrums Bruchsal, Am Alten Schloss 22, zu sehen. Tickets unter www.reservix.de.

Im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim wird am Freitag um 20 Uhr der 80. Geburtstag von Janis Joplin gefeiert. Karten für das hauseigene Tribute-Konzert des Kulturhaus Osterfeld unter www.kulturhaus-osterfeld.de.

Im Karlsruher Substage, Alter Schlachthof 19, geht es am Freitagabend dann um Genesis. Die Band Trick of the Tail spielt Klassiker der Band aus den Jahren 1972 bis 1977 sowie ausgesuchte andere Werke. Start ist um 20 Uhr. Tickets unter www.substage.de.

Karlsruhe begrüßt Klezmer-König Giora Feidman

Er gilt als „Botschafter der Versöhnung“. Am Donnerstag, 19. Januar, ist der „King of Klezmer“ Giora Feidman in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz zu Besuch.

Der weltbekannte Klarinettist feiert in diesem Jahr sein 75. Bühnenjubiläum. Zu diesem Anlass ist er mit dem Original-Ensemble seiner aktuellen CD auf einer „Friendship-Worldtour“ unterwegs. Start des Konzerts von „Giora Feidman & Friends“ ist um 20 Uhr. Tickets gibt es unter www.eventim.de.

Christoph Sonntag besucht das Bürgerhaus Bühl

„Baden-Württemberg ist nicht genug!“ lautet der Untertitel der aktuellen „Wörldwaid“-Tour von Kabarettist und Comedian Christoph Sonntag. Der hat sich nämlich überlegt, die schwäbische Weltherrschaft voranzutreiben.

Für dieses wahnwitzige Ziel hat er rund um den Globus mutige Auswanderer ausfindig gemacht, die den schwäbischen Lifestyle irgendwo auf der Welt implantiert haben – und beleuchtet am Samstag, 21. Januar, um 20 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt, in Bühl, Europaplatz, nun ihre Vorbildfunktion. Tickets and den Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.