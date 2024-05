Ob das erste Mai-Wochenende dieses Jahres noch vom April-Wetter geprägt sein wird?

Jedenfalls haben die Bühnen der Region auch in dieser Woche wieder ein vielfältiges Veranstaltungs-Programm zu bieten.

BlueGrass in Bühl, Verdi in Baden-Baden und verschiedene Musikrichtungen in Karlsruhe sorgen für Abwechslung. Eine Auswahl der interessantesten Veranstaltungen.

Bühl steht wieder im Zeichen des Bluegrass

Bereits zum 20. Mal steigt das Bühler Bluegrass-Festival – diesmal erstmals an drei Tagen. Von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Mai, sind sieben Bands aus Europa und Nordamerika zu Gast in Bühl.

Am Freitagabend ab 20 Uhr gibt es bei der Firma Josef Oechsle „Bluegrass unter Hebebühnen“ mit der Lonesome Ace Stringband und den Truffle Valley Boys.

Das große Festival-Konzert findet am Samstag ab 17 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt statt. Zu hören sind dabei die Bands Bashed Potatoes, Bertolf And Bluefinger, Cole Quest And The City Pickers sowie die John Jorgenson Bluegrass Band.

Zum Ausklang am Sonntag gibt es erstmals eine Matinee mit Irene Kelley um 11 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus Neuer Markt. Erstmals kann in diesem Jahr auch ein Festivalticket für zwei oder drei Tage gebucht werden. Alle Tickets gibt es unter www.buergerhaus-buehl.de.

Marina And The Kats spielen in Karlsruhe

Mit einer Mischung aus Indie-Sounds und klassischem Swing gastierten Marina and the Kats schon einmal in Karlsruhe. Nun kommt die vierköpfige Band mit neuem Album „Friendly Fire“ zurück. Und zwar schon am Donnerstag, 2. Mai, um 20 Uhr ins Tollhaus.

In der Spannung zwischen Nostalgie und der Suche nach neuen Klängen liegt laut Veranstalter der Charme von Marina And The Kats – und in der Tatsache, dass gleich drei der vier Bandmitglieder aktiv Schlagzeug spielen und das Konzept der „Shared drums“ zu ihrem Markenzeichen gemacht haben.

Tickets für das Konzert gibt es unter www.tollhaus.de.

Lisette Oropesa und Benjamin Bernheim singen Verdi im Festspielhaus Baden-Baden

Einen Duo-Abend mit Werken von Verdi, Donizetti, Gounod und Bizet können die Gäste im Baden-Badener Festspielhaus am Samstag, 4. Mai, um 18 Uhr genießen.

Der lyrische Tenor Benjamin Bernheim aus Frankreich und die US-amerikanische Koloratursopranistin Lisette Oropesa singen laut Veranstalter oft gemeinsam.

Mit Arien und Duetten aus verschiedenen Opern gestalten die beiden Sänger sowie das Orchestra dell’Academia Teatro alla Scala unter Leitung von Marco Armiliato den Abend im Festspielhaus. Tickets gibt es unter www.festspielhaus.de.

Alexandra Gauger lässt in Karlsruhe-Durlach eine „Exbombe“ platzen

Die Welt des befreienden Blödsinns ist ihr Zuhause: Mit Klavier und Loop-Maschine sowie ihrem Programm „Exbombe frisch getrennt? Total enthemmt!“ kommt Alexandra Gauger am Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr ins Kabarett in der Orgelfabrik Karlsruhe-Durlach.

Mit ihren musikalischen Reflexionen nimmt sie die Gäste laut Veranstalter mit in die Höhen und Tiefen ihres Selbstwertgefühls und zeigt humoristisch auf, welch neue Möglichkeiten nach einer Scheidung eröffnen können.

Tickets für die Veranstaltung können reserviert werden unter Telefon (0721) 4762716. Weitere Infos unter www.spiegelfechter.de.

Gastspiel „Kill Baby“ in Bruchsal

Tochter, Mutter, Großmutter: drei Generationen, eine Familie, eine Hochhauswohnung. So sieht die Ausgangssituation aus, in der sich die Protagonistinnen des Stücks „Kill Baby“ befinden. Im Rahmen der Landesbühnentage gastiert das Landestheater Tübingen damit in Bruchsal.

Am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr im Hexagon der Badischen Landesbühne behandelt das Theaterstück laut Veranstalter Fragen nach Familie und Mutterschaft – und den Möglichkeiten eines selbstbestimmten Lebens. Tickets gibt es unter dieblb.reservix.de.

Konrad Stöckel in Gaggenau

Mit einem krachenden Feuerwerk voller verrückter Live-Experimente bringt Konrad Stöckel Wissenschaft für die ganze Familie nach Gaggenau.

Am Samstag, 4. Mai, um 15.30 Uhr kommt der quirlige Wissenschafts-Comedian mit seiner Show „Wenn’s stinkt und kracht ist’s Wissenschaft“ in die Jahnhalle. Sein Thema diesmal: die Umwelt.

Stöckel lüftet laut Veranstalter in seiner Show auf unterhaltsame Weise so manches Geheimnis. Tickets für die Veranstaltung gibt es unter www.reservix.de.

Philharmonia Frankfurt in Karlsruhe

Die Philharmonia Frankfurt gastiert am Samstag, 4. Mai, um 20 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe und hat Stücke dreier großer Komponisten im Gepäck.

Gespielt werden die Ouverture zu „Figaros Hochzeit“ von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 3 sowie Felix Mendelssohn Bartholdys Sinfonie Nr. 4. Tickets für das Konzert gibt es unter www.reservix.de.