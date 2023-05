Ein 33 Jahre alter Mann hat am Mittwoch gegen 8 Uhr am Alten Brauhof in der Karlsruher Südweststadt mit einem Metallrohr auf einen 29-Jährigen eingeschlagen. Dabei habe der Angreifer den Tod seines Gegenübers zumindest billigend in Kauf genommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Beendet wurde der Angriff durch zwei Polizeibeamte, die sich zufällig in der Gegend aufhielten und den 33-Jährigen festnahmen.

Angreifer schlägt in Karlsruhe ohne Vorwarnung auf Opfer ein

„Nach den bisherigen Ermittlungen schlug der Angreifer ohne jegliche Vorwarnung auf Kopf und Oberkörper des 29-Jährigen ein“, sagte Polizeisprecher Dennis Krull auf Anfrage der Redaktion.

Der 29-Jährige werde noch im Krankenhaus behandelt, befinde sich aber nicht in Lebensgefahr.

33-Jähriger landet in Psychiatrie

Der 33-Jährige wurde nach einem Gespräch mit einem Arzt und ersten Ermittlungen im Umfeld des Wohngebiets in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. „Noch wissen wir aber nicht, warum es zu dieser Tat kam“, so Krull.

Außerdem sei der Polizei auch noch nicht bekannt, ob sich Täter und Opfer kannten und bereits vorher verbal oder physisch aneinandergeraten waren.