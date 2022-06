Kulturveranstalter mussten in den vergangenen Jahren einiges lernen. Zum Beispiel, „wie fragil und letztlich unkalkulierbar“ ihre Arbeit geworden ist, wie Bernd Belschner als Vorstand des Karlsruher Kulturzentrums Tollhaus erklärt. Man freue sich dennoch, „nach zwei Pandemie-Jahren wieder ein richtiges Zeltival ankündigen zu können“.

Auf der Habenseite gibt es bereits 11.000 verkaufte Karten zu vermelden. Die Zahlen deuten darauf hin, dass die 26. Ausgabe des Sommerfestivals an den Erfolg aus Vor-Corona-Zeiten anknüpfen kann.

Allerdings sei zu berücksichtigen, dass auch „verschobene Veranstaltungen ins Programm gerutscht sind“. Dazu gehören etwa die beiden Konzerte von Hubert von Goisern am 25. und 26. Juni.

Das „Musical Gardening“ gibt es wieder

In der Pandemie hat man am Tollhaus einige Erfahrungen mit neuen Formaten gemacht. Einige davon will man nun nutzen. „Musical Gardening“, der offene Biergarten bei freiem Eintritt sei eine „sehr erfolgreiche Idee“ gewesen und bleibe als Programmpunkt erhalten – allerdings nur mit einer Ausgabe am 10. Juli. Beibehalten wird der diagonale Aufbau der Bühne im großen Saal. „Das ergibt eine schöne Öffnung nach draußen, die den Open-Air-Charakter unterstreicht“, so Belschner.

Ein neues Format ist der Zeltival-Familientag (3. Juli) für Menschen ab vier Jahren, „ein Nachmittag mit vielen Mitmachangeboten“ und der Kölner Kindermusikband Gorilla Club als Topact. Bewährt bleibt das Prinzip, musikalische Legenden und neue Talente zu präsentieren. Für letzteres wird die Veranstaltungsreihe Zeltival TopTen wiederbelebt: Fünf Konzerte zum Eintrittspreis von jeweils zehn Euro.

Eröffnung mit Sandie Wollasch und der Band Spark

Ab dem 23. Juni gibt es die gewohnte Vielfalt von Jazz, Klassik, Weltmusik, Rock und HipHop, die musikalische und geografische Grenzen überschreitet. Zum einen werden wieder mehr internationale Künstler auftreten, zum anderen sollen künftig auch regionale Elemente im Programm stärker vertreten sein.

Ein Zeichen dafür setzt das Eröffnungskonzert mit der Karlsruher Sängerin Sandie Wollasch und der einst an der hiesigen Musikhochschule gegründeten „klassischen Band“ Spark. Nach diesem Auftakt am 23. Juni wird bis zum 7. August Programm geboten.

Das Zeltival will auch weiterhin mehrere Generation ansprechen. „Wir haben aber keine Quotierung, nach der wir sagen: Eine bestimmte Prozentzahl der Veranstaltungen muss für die Zielgruppe unter 30 oder über 60 sein“, sagte Belschner.

Eine vor einigen Jahre durchgeführte Wirtschaftspotenzial-Analyse habe ergeben, dass das Zeltival ein Türöffner für ein jüngeres Tollhaus-Publikum sei. Unter anderem gibt es mit der bayerischen Mundart-Rap-Formation Dicht & Ergreifend (31. Juli) auch einen Hip-Hop-Act im Programm.

Die Eintrittspreise wolle man trotz steigender Kosten in vielen Bereichen so moderat wie möglich gestalten. „Wir glauben an das Format, wir kalkulieren eher optimistisch. Wir haben aber ein Schmerzgrenze“. Im Klartext heißt das: Künstler, die erst bei kompletter Auslastung und deutlich über den üblichen Eintrittspreisen ohne Verluste zu haben wären, bleiben momentan außen vor.