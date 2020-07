Toter aus Badesee bei Rheinstetten geborgen

Große Aufregung, Betroffenheit und Mitgefühl am Badesee: Ein toter Mann ist am Sonntag aus dem Forchheimer Epplesee in Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) geborgen worden. Noch ist vieles unklar, weshalb die Polizei jetzt um Hinweise bittet.

Gegen Mittag war die Leiche eines jungen Mannes Richtung Ufer getrieben worden, sofort alarmierten Badegäste per Notruf Polizei und Rettungskräfte, auch das DLRG eilte vor Ort. Es konnte allerdings nur noch der Tod des jungen Mannes festgestellt werden, ein Leichenwagen wurde angefordert und nahm den Toten mit.

Auf BNN -Anfrage bei der Polizei wurde mitgeteilt, der Tote sei zwischen 20 und 30 Jahre alt. Am See hatte es bis dahin am Sonntag keine wahrnehmbaren Vorkommnisse von Schwimmern in Todesgefahr gegeben. Vermutet wird, dass der mit Badehose bekleidete Mann schon länger tot war, näher wollte sich die Polizei zunächst nicht äußern. Es wird ermittelt. Vermutungen wurden geäußert, dass der junge Mann vielleicht allein am See war und ertrunken ist.

Hubschrauber im Einsatz

Rund zwei Stunden nach der Bergung des Toten dann wieder Aufregung am an diesem drückend heißen Sonntag, an dem unzählige Menschen den bevölkerten. Das DLRG-Team rückte aus und ein Suchhubschrauber kreiste über dem See. Nach Polizeiangaben war eine Person vermisst gemeldet worden, die Rettungsspirale kam in Gang. Letztlich konnte dann aber Entwarnung gegeben werden. Der Vermisste wurde unversehrt gefunden, mit dem Fall des bisher nicht identifizierten Toten hatte die Suchaktion laut Polizei nichts zu tun.