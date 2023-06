Familienunternehmen: Glaserei Sand und Co. GmbH in Karlsruhe setzt auf Mitarbeiter und höchste Qualität

Ein Familienunternehmen, das sich durch Werteerhalt sowie traditionellem Handwerk und höchster Qualität auszeichnet: Bei der Glaserei Sand und Co. GmbH stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Ganz egal ob es um Denkmalpflege, Fensterreparatur, Fensteraustausch oder auch individuelle Glaskonzepte geht – hier sind der gestalterischen Vielfalt keine Grenzen gesetzt. Tradition und Innovation gehen dabei immer Hand in Hand.

Das gut ausgebildete Team saniert unter anderem denkmalgeschützte Fenster und ersetzt alte Scheiben in Bestandshäusern durch energetische Gläser. Die Glaserei Sand und Co. GmbH bietet den idealen Mix aus innovativer Technologie und echtem Handwerk aus aus Familienhand: Qualitativ hochwertig und sicher.

Werterhalt seit über 70 Jahren

Das Unternehmen kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken: Im Jahr 2021 feierte die Glaserei Sand ihr 70-jähriges Bestehen. Der Begriff „Familie“ steht hier vor allem für hohe Werte und deren gezielten Erhalt. Geführt wird das traditionelle Familienunternehmen aktuell von Sarina und Steffen Armbrust sowie Rainer Mößner mit Nichte und Neffen Caroline und Thomas Jerabek. Der frühere Geschäftsführer Andreas Armbrust steht dem Betrieb beratend zur Seite.

Bei der Glaserei Sand und Co. GmbH steht man persönlich für die hohe Qualität des Handwerkes und natürlich für die Zufriedenheit der Kunden. Als Familienunternehmen mit großer Motivation möchte man das Unternehmen auch weiterhin gemeinsam als Instanz des Glaserhandwerks in und um Karlsruhe voranbringen.

Berufseinstieg im familiären Arbeitsumfeld

Damit dieses Vorhaben auch künftig erfolgreich gelingt, ist man hier auch stets auf der Suche nach Nachwuchs im Bereich Ausbildung. Bei der Glaserei Sand und Co. GmbH stehen engagierten Berufseinsteigern die Tore offen, um in einem Arbeitsumfeld, das auf Gemeinschaft und Zusammenhalt setzt, optimal in die Zukunft durchzustarten.

Der Mitarbeiter steht hier an zentraler Stelle und seitens des Unternehmens geht man gerne auf die individuellen Bedürfnisse der Fachkräfte ein, zum Beispiel auch beim entsprechenden Arbeitszeitmodell.