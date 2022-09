Über 230 Duelle

KSC gegen KFV: Ältestes Stadtderby Deutschlands hat auch in der B-Klasse seinen Reiz

In 120 Jahren standen sich der KSC respektive Phönix und der Karlsruher FV 237. Mal gegenüber. Am Donnerstag erfuhr das älteste Stadtderby Fußball-Deutschlands eine Wiederauflage – in der B-Klasse. Vor respektabler Kulisse gewann der KFV das Traditionsduell gegen den KSC II 3:0.