Tram- und Stadtbahnverkehr in Karlsruhe wegen Hitzeschäden komplett eingestellt

Der Tram- und Stadtbahnverkehr im Karlsruher Stadtgebiet wurde am Dienstagabend komplett eingestellt. Hintergrund sind Gleisschäden, die womöglich auf die hohen Temperaturen zurückzuführen sind.

Aufgrund eines Schadens an mehreren Schienenstrecken in Karlsruhe ist der komplette VBK-Tram- und AVG Stadtbahnbetrieb im Stadtgebiet am Dienstag seit etwa 17.45 Uhr eingestellt. Das teilten die Verkehrsbetriebe mit.

Die Schäden an den Gleisen sind möglicherweise auf die hohen Temperaturen zurückzuführen und könnten sich gegebenenfalls durch das gesamte Stadtgebiet ziehen. Aus Sicherheitsgründen wurden deswegen vorerst alle Bahnen gestoppt. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe betreiben eigenen Angaben zufolge aktuell Ursachenforschung und arbeiten daran, das Problem zu lösen.

Erste Schadensmeldungen im System habe es im Bereich des Städtischen Klinikums gegen 16.30 Uhr gegeben, teilte ein Sprecher der VBK auf BNN-Anfrage mit.

Wie groß die Auswirkungen sind und wie lange der Bahnverkehr im Karlsruher Stadtgebiet eingestellt bleibt, sei aktuell noch nicht absehbar. Ein Schienenersatzverkehr ist zwischen Durlach Turmberg und Lameyplatz eingerichtet. Die Busse bedienen alle Haltestellen in diesem Streckenabschnitt.