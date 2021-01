Das 2012 geborene Männchen bei den Roten Pandas im Karlsruher Zoo, Amod, musste eingeschläfert werden. Warum es dem Tier so schlecht ging, ist nicht klar.

Wie der Zoo Karlsruhe auf Facebook mitteilt, sei Amod im November in Narkose gelegt und an seinem Gebiss behandelt worden. Danach sei es dem Panda-Männchen zwischenzeitlich besser gegangen, bevor sich sein Allgemeinzustand plötzlich wieder deutlich verschlechterte, so der Zoo.

Erneut sei das Tier unter Narkose untersucht worden. Doch dabei hätten sich keine klaren Gründe gezeigt, weshalb Amod so rapide abbaute.

Da der Rote Panda dann auch nichts mehr fraß, alle tierärztlichen Möglichkeiten ausgeschöpft gewesen seien und ein weiteres Leiden des Tiers verhindert werden sollte, sei entschieden worden, Amod zu erlösen, heißt es in der Nachricht.