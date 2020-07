Stammzellenspender gesucht: Registrierungsaktion für 41-jährige Mutter

Ihre Tochter aufwachsen zu sehen, ist Tinas sehnlichster Wunsch, heißt es in einem Aufruf der gemeinnützigen DKMS . Tina ist Notfallsanitäterin beim Deutschen Roten Kreuz und Schulleiterin der Fachschule für Rettungsdienst beim CJD, dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands, und hilft auf diesem Weg täglich anderen Menschen. "Leben retten" sei ihre Berufung, so Tina. Nun braucht die 41-Jährige selbst einen Lebensretter.

Registrierungsaktion am 17.02.2019

Am Sonntag, 17. Februar 2019, findet in der Festhalle in Wörth von 11 bis 16 Uhr eine Registrierungsaktion statt. Jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich dort als potenzieller Stammzellenspender registrieren lassen. Dazu ist nur ein sogenannter Wangenschleimhautabstrich nötig.