Der Black Friday und die Fallstricke bei Online-Bestellungen

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warnt, dass etwa auf dem Marketplace von Amazon seit Jahren „dubiose Händler Produkte zu Traumpreisen“ anbieten. In der Vergangenheit seien mehrfach Fake-Angebote aufgefallen, bei denen per Vorkasse bezahlt werden sollte. Ihre Ware habe der Bestellende dann aber nie erhalten. Auch andernorts sei gerade beim Black Friday die Gefahr groß. „Zahlen Sie vorzugsweise per Rechnung oder Lastschrift und lassen Sie sich nicht in einen gefährlichen Vorkasse-Kauf locken“, empfiehlt die Verbraucherzentrale.