Überraschende Wende im Simon-Paulus-Prozess: Bereits an diesem Freitagnachmittag sollen Urteile fallen. Richter Leonhard Schmidt will im Verfahren um den Mord an dem Birkenfelder Büchsenmacher das Urteil gegen die beiden 26 und 27 Jahre alten Angeklagten verkünden.