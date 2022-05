Ausgerechnet die Eisheiligen – vom 11. bis zum 15. Mai – bescheren Karlsruhe und der Region voraussichtlich den ersten Hitzetag des Jahres. Wo es aktuell am wärmsten ist, sehen Sie in unserem ständig aktualisierten Überblick.

Zum „Mamertus“-Tag an diesem Mittwoch sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Oberrhein Temperaturen um die 30 Grad Celsius möglich.

Auch sonst ist in der Südhälfte Deutschlands überwiegend sonniges Wetter mit Temperaturen um 24 Grad angesagt. Im Nordwesten und Norden hingegen muss mit starker Bewölkung gerechnet werden und auch die Temperaturen sind mit 17 bis 22 Grad merklich kühler.

Was Baggersee- und Biergarten-Besucher besonders freuen dürfte, ist die derzeit ungewöhnlich niedrige Stechmücken-Population am Rhein. Der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) zufolge dürfte die Schnakenflaute noch länger andauern.

In welchem Ort der Region es aktuell am wärmsten ist, sehen Sie in unserem ständig aktualisierten Überblick: