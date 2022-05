An PopUp-Ständen oder digital können die Karlsruher bis zum 8. Mai zeigen, wie smart sie unterwegs sind. Die Umfrage der SMART MOBILITY KARLSRUHE findet in Kombi mit Gewinnspiel statt.

Mit dem passenden Slogan SMART MOBILITY KARLSRUHE präsentiert sich die Fächerstadt Karlsruhe als idealer Standort für nachhaltige, digitale und integrierte Mobilität.

Mit Aktionsformaten, Gesprächsforen und begleitender Kommunikationsarbeit wird hier gezeigt, welche intelligenten Mobilitätslösungen heute schon für den Verkehrsteilnehmenden in der Region existieren und welche Zukunftsperspektiven es in diesem Sektor, dank Innovationen in Infrastruktur und Digitalisierung, gibt.

Eine Umfrage nimmt nun vom 5. bis zum Abend des 8. Mai das Mobilitätsverhalten der Karlsruherinnen und Karlsruher in den Fokus. Die Kernfrage, die mit der Umfrage beantwortet werden soll, ist in welchem Umfang die Teilnehmenden bereits smarte und intermodale Verkehrsmittel nutzen.

Dabei geht die Umfrage beispielsweise näher auf die regiomove-App des Karlsruher Verkehrsverbundes als digitale Mobilitätslösung in der Region ein. Begleitet wird die Aktion von einem attraktiven Gewinnspiel.

Digitale Umfrage und PopUp-Stände

Die Umfrage läuft sowohl digital als auch analog ab. So ist sie für alle Interessierten ganz einfach auf der Website www.smart-mobility-karlsruhe.de zu finden.

Außerdem wird die Aktion mit PopUp-Ständen in der Karlsruher Innenstadt präsent sein, und zwar am 5. Mai an der Haltestelle Europahalle, am 6. Mai auf dem Vorplatz am Hauptbahnhof Vorplatz und am 7. und 8. Mai auf dem Fest der Sinne.

Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Messe Karlsruhe, erläutert im folgenden Video die Hintergründe von SMART MOBILITY KARLSRUHE:

Externer Inhalt von Vimeo

Die Ergebnisse aus der Umfrage werden zentral im Rahmen der SMART MOBILITY TALKS thematisiert. Diese drei Talks finden in der Aktionshalle der IT-TRANS in der kommenden Woche statt und haben spannende, zukunftsweisende Mobilitäts-Themen zum Inhalt.

Sie sind speziell auf Interessierte ohne fachliche Vorkenntnis ausgerichtet und der Eintritt ist durch die Nutzung eines Promotion-Codes frei. Die Themen der Talks finden sich als Kurzbeschreibung ebenfalls auf der Website.

Über SMART MOBILITY KARLSRUHE

SMART MOBILITY KARLSRUHE ist die Überschrift für das Selbstverständnis in der TechnologieRegion Karlsruhe, Standort für nachhaltige, digitale und integrierte Mobilität zu sein. Daher findet man diese Headline überall dort, wo die Mobilität von Morgen erfahrbar, sichtbar und erlebbar wird.

SMART MOBILITY KARLSRUHE ist auch deshalb zur Überschrift der Bewerbung Karlsruhes als Austragungsort für den UITP Global Public Transport Summit geworden, welche die Stadt Karlsruhe, die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Messe Karlsruhe gemeinsam am 25. März 2022 abgegeben haben. Der UITP Global Public Transport Summit ist das Gipfeltreffen für den öffentlichen Personenverkehr und generiert weltweite Aufmerksamkeit.

Über 2.000 Delegierte, rund 375 Ausstellende und mehrere Tausend Tagesgäste werden zu dem Summit in 2025 und 2026 erwartet. Die mediale Aufmerksamkeit ist stark und die Berichterstattung umspannt den ganzen Erdball. Das Thema Mobilität ist zentral im Markenkern für Karlsruhe verankert.

Unter dieser Überschrift finden sich regional beheimatete Akteure wieder, die ihre Expertise im Bereich der neuen Mobilität bereits unter Beweis gestellt haben und Lösungen sowie Mobilitätskonzepte für Karlsruhe, aber auch weltweit anbieten. Diese finden sich seit vielen Jahren auch im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes der TechnologieRegion Karlsruhe (TRK) im Rahmen der IT-TRANS wieder.

Mit Veranstaltungen, Aktionsformaten, einer Umfrage sowie begleitender Kommunikationsarbeit wird herausgestellt, welche intelligenten Mobilitätslösungen heute schon für den Endverbraucher existieren und welche Zukunftsperspektiven es in diesem Sektor dank Innovationen in Infrastruktur und Digitalisierung gibt.

Die Fächerstadt ist prädestiniert, um dem Thema Mobilität eine breite Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Sie ist nicht nur Gastgeber der IT-TRANS sondern auch Sitz zahlreicher Unternehmen und Institutionen, welche die internationale Zukunft der Mobilität aktiv mitgestalten und verändern. Innovative Mobilitätslösungen wie das in Karlsruhe entwickelte und erfolgreich erprobte Tram-Train-System werden europa- und weltweit eingesetzt.

Die Aktionen im Rahmen von SMART MOBILITY KARLSRUHE sollen den Entscheidungsträgern der UITP-Delegation, die am 11. Mai in Karlsruhe die Entscheidung über die nächste „Short List“ für die Bewerbung um den Austragungsort des UITP Global Public Transport Summit entscheidet, sichtbar machen, was hier unter Smart Mobility verstanden wird und die Bevölkerung für die MobilitätsRegion Karlsruhe begeistern, sich über intelligente und nachhaltige Wege des Reisens zu informieren und Lust darauf machen, diese selbst auszuprobieren.