Umgestürzter LKW blockiert Auffahrt A5 bei Karlsruhe-Süd

Auf der Autobahnauffahrt A5 bei Karlsruhe-Süd ist am Dienstagmorgen ein LKW umgestürzt. Nach Angaben der Polizei liegt das Fahrzeug quer über der Fahrbahn und blockiert die Auffahrt.

Der 33-jährige Fahrer verletzte sich durch den Unfall leicht und wurde nach Erstversorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehr werde über die L605 abgeleitet und staue sich bisher nicht, so die Polizei.

Wann die Auffahrt wieder frei ist, sei noch unklar.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Sattelzugführer, gegen 9.30 Uhr, auf der B3 kommend vom Runden Plom auf die Bundesautobahn 5 in Richtung Rastatt. Dabei war der Sattelzug mit zwei Betonteilen von je 13,35 Tonnen beladen.

Im Kurvenscheitelpunkt der Autobahnauffahrt kippte aus bislang unbekannter Ursache der gesamte Zug auf die rechte Seite. Daraufhin fielen die geladenen Betonteile von der Ladefläche herab in die linksseitigen Schutzplanken.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von knapp 40.000 Euro. Des Weiteren entstanden Schäden an der Fahrbahndecke sowie an den aufgestellten Warnbaken.

Aus der Sattelzugmaschine lief zunächst Kraftstoff aus. Die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen kam mit vier Fahrzeugen und 13 Kräften vor Ort.

Aktuell dauern die Bergungsarbeiten noch an.

Dieser Beitrag wird aktualisiert. Stand: 6. April, 15.10 Uhr.