Unbekannte brechen am Pfingstwochenende im Landkreis Karlsruhe ein

In Weingarten und Ettlingen haben sich unbekannte Einbrecher am Pfingstwochenende Zugang zu einer Großbaustelle und einem Imbiss verschafft. Der Diebstahl- und Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.450 Euro und 530 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Einbrechen zwischen 16 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Dienstag unberechtigt Zugang zu einer in der Ringstraße in Weingarten gelegenen Großbaustelle. Die Täter entwendeten aus einem abgeschlossenen Kellerraum mehrere Baugeräte im Gesamtwert von etwa 2.450 Euro.

In Ettlingen wurde zwischen 20 Uhr am Samstag und 12 Uhr am Dienstag in ein Imbissrestaurant in der Hertzstraße eingebrochen. Die Diebe nahmen den Inhalt der Kasse, ein Mobiltelefon und mehrere Packungen Bratwürste mit. Der Schaden kann auf etwa 530 Euro beziffert werden.

Zeugen gesucht

Zeugen der jeweiligen Einbrüche werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer (07 21) 96 71 80 beziehungsweise dem Polizeirevier Ettlingen unter (0 72 43) 3 20 00 in Verbindung zu setzen.