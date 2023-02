Unbekannte brechen in Apotheke in Karlsruhe ein

Drei unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Montag über eine Glasscheibe Zutritt zu einer Apotheke in Karlsruhe verschafft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Drei Unbekannte sind in der Nacht auf Montag gegen 01.20 Uhr in eine Apotheke in Karlsruhe in der Landauer Straße eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei versuchten die Täter zunächst eine Glasschiebetür aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie eine Glasscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Die Täter durchwühlten im Inneren ein Büro und öffneten mehrere Kassen. Da sich in den Kassen lediglich Münzgeld befand, flüchteten die Einbrecher ohne Diebesgut.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (07 21) 6 66 36 11 zu melden.