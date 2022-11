Unbekannte brechen in Karlsruhe in mehrere Wohnhäuser und eine Pizzeria ein

Zwei Mehrfamilienhäuser und eine Pizzeria in Karlsruhe sind am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern gewesen. Die Unbekannten erbeuteten eine hohe Summe Bargeld und Armbanduhren.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in zwei Mehrfamilienhäuser und eine Pizzeria in Karlsruhe eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter ein Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Unbekannten brachen zunächst von Freitag auf Samstag zwischen 18.45 Uhr und 3.20 Uhr in ein Wohnhaus in der Leipziger Allee ein. Die Diebe erbeuteten etwa 1.200 Euro Bargeld und mehrere Armbanduhren.

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag drangen Unbekannte in eine Pizzeria in der Saarlandstraße ein. Die Diebe gelangten über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Sie entnahmen aus der Kasse, einer Spardose und mehreren Geldbeuteln rund 2.300 Euro.

Polizei bittet um Hinweise

Außerdem hebelten Einbrecher am Samstagnachmittag zwischen 16.50 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Flughafenstraße auf. Im Inneren einer Wohnung durchwühlten sie dann die Schränke und Kommoden. Hier hätten die Täter offenbar nichts gestohlen, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Die Höhe der Sachschäden könne derzeit noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.