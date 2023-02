Unbekannte brechen in mehrere Einrichtungen in Karlsruhe-Hagsfeld ein

Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in mehrere Einrichtung eingebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Kirche, eine Schule und eine Kindertagesstätte in Karlsruhe-Hagsfeld eingebrochen. Die Einbrecher konnten unentdeckt flüchten, teilte die Polizei mit.

Bei dem Einbruch in eine Kirche in der Schäferstraße brachen die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten das Gebäude. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit noch unklar.

In derselben Nacht brachen Unbekannte in eine Schule im „Ruschgraben“ ein. Sie hebelten ein Fenster auf und beschädigten mehrere Türen. Die Einbrecher konnten eine Stahlkassette mitgehen lassen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einer Kindertagesstätte in der Schwetzinger Straße. Dort hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten einen Schlüsselbund. Ob weitere Gegenstände fehlen, kann noch nicht gesagt werden.